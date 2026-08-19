انتصابات جدید در قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون اول قوه قضاییه گفت: ۹ مدیر عالی قوه قضاییه با احکام جدید در سمت‌های مختلف منصوب و جابه‌جا شدند؛ تغییراتی که با هدف تقویت مدیریت و استفاده از ظرفیت مدیران باتجربه در بخش‌های مختلف این قوه انجام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در نشست با خبرنگاران، اظهار کرد: این انتصابات با احکام جداگانه از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

وی اظهار کرد: علاوه بر این در ۱۴ استان نیز تغییرات روسای دادگستری را خواهیم داشت و در استان‌ها تغییرات بیش از جاذبه جایی خواهد بود.

براساس این گزارش، انتصابات جدید مقامات عالی قضایی به شرح زیر است.

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور

علی دانش‌آرا معاون حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به عنوان ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات

نورالله سلطانی به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه

امیری اصفهانی معاون دادستان کل کشور به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی به عنوان رئیس مرکز حل اختلاف

سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با حفظ سمت به عنوان سخنگوی قوه قضاییه

ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه

گفتنی است تغییر رئیس دیوان عالی کشور پس از بررسی مشورت قضات دیوان عالی کشور مطابق اصل ۱۴۲ اعلام، همچنین رئیس دادسرای انتظامی قضات نیز ظرف هفته جاری مشخص خواهد شد.

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