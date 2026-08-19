به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و در آستانه آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، محفل قرآنی «تجدید عهد جامعه قرآنی» و بزرگداشت چهلمین روز تدفین پیکر مطهر امام شهید قرآنی با حضور جمعی از اساتید، قاریان و پیشکسوتان قرآنی کشور، روز جمعه ۳۰ مرداد در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار میشود.
محفل قرآنی «تجدید عهد جامعه قرآنی» همزمان با سالروز شهادت مظلومانه حضرت امام حسن عسکری(ع) و در شب آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، به میزبانی آستان مقدس مسجد جمکران برگزار خواهد شد.
این محفل نورانی روز جمعه ۳۰ مردادماه از ساعت ۱۷ تا اذان مغرب با حضور جمعی از اساتید، قاریان و پیشکسوتان قرآنی کشور برگزار میشود و تعدادی از قاریان برتر کشور به تلاوت آیاتی از کلامالله مجید خواهند پرداخت.
اجرای تواشیح، قرائت عهدنامه و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران از دیگر برنامههای این محفل قرآنی است.
همچنین در این مراسم، شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم ارائه خواهد شد تا این اجتماع قرآنی علاوه بر تلاوت، با تبیین معارف قرآن و پیوند آن با فرهنگ انتظار همراه باشد.
محفل «تجدید عهد جامعه قرآنی» با مشارکت شورایعالی قرآن و به میزبانی قرآنیان استان قم در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار و بهصورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
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