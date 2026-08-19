کالیفرنیا، قلمرو جدید ایران!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در واکنشی کنایه‌آمیز به ادعای دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز، دیپلمات‌های ایرانی در هند با انتشار نقشه‌ آمریکا، کالیفرنیا را قلمروی جدید ایران معرفی کردند.

حساب کاربری سرکنسولگری ایران در حیدرآباد هند در واکنش به توهمات دونالد ترامپ درباره مالکیت تنگه هرمز، نقشه‌ای از ایالات متحده منتشر کرد که در آن کالیفرنیا با عبارت «قلمرو جدید جمهوری اسلامی ایران» مشخص شده است.

در حالی که بازگشایی تنگه هرمز پس از ماه‌ها جنگ علیه ایران به رویایی دست‌نیافتنی برای ترامپ تبدیل شده، او برای سرپوش گذاشتن بر این ناکامی، دیروز بار دیگر ادعای مالکیت آمریکا بر این آبراه راهبردی را تکرار کرد.

ترامپ با انتشار تصویری از تنگه هرمز در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود، آن را «قلمرو جدید آمریکا» خواند.

ادعایی که با واکنش سریع معاون وزیر امور خارجه ایران کاظم غریب‌آبادی مواجه شد و با اشاره به تصویر منتشر شده توسط خود ترامپ، در ایکس نوشت «همان‌طور که ترامپ نام خلیج فارس را به‌صورت صحیح نوشت، به‌زودی توهمش درباره تنگه هرمز را هم اصلاح خواهیم کرد».

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