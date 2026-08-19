به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه به منطقه‌ای در حومه «قنیطره» واقع در جنوب ‌غربی سوریه تجاوز کرده و دو نفر را ربودند.

طبق نقل الجزیره، نیروهای رژیم صهیونیستی صبح امروز به منطقه «جباتا الخشب» در حومه قنیطره در جنوب‌غربی سوریه یورش بردند و دو شهروند سوری را ربودند. ارتش صهیونیستی شب گذشته نیز در ادامه تجاوزات خود، جنوب سوریه را آماج حملات توپخانه‌ای قرار داد.

شبکه «الاخباریه» سوریه با اعلام نقض حاکمیت سوریه افزود که در این حملات روستای «عابدین» در حومه غربی درعا در جنوب سوریه هدف حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

رژیم صهیونیستی روز گذشته هم فرودگاه نظامی «ابو الظهور» در حومه ادلب در شمال غربی سوریه را هدف حمله هوایی قرار داده بود. در حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی، چهار بار باند این فرودگاه هدف قرار گرفت.

وزارت خارجه سوریه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوالظهور در استان ادلب را به‌شدت محکوم و اعلام کرد این حملات «تجاوزی غیرموجه و نقض آشکار حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی این کشور» به شمار می‌رود.

این وزارتخانه تأکید کرد که ادامه حملات رژیم صهیونیستی بار دیگر تلاش‌های این رژیم برای تضعیف روندهای مربوط به برقراری ثبات در سوریه را آشکار می‌کند.

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