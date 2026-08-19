  بازداشت یکی از فرماندهان ارشد داعش در حلب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور سوریه از بازداشت یکی از فرماندهان ارشد نظامی داعش در جریان یک عملیات امنیتی در استان حلب در شمال این کشور خبر داد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد یک عملیات امنیتی دقیق و حساب‌شده در حومه شهر منبج، با مشارکت نیروهای امنیت داخلی و دستگاه اطلاعات عمومی سوریه و با همکاری شرکای بین‌المللی که نام آنها اعلام نشده است، انجام شد که به بازداشت حمزه عبدالله محمد، معروف به ابوجهاد المهاجر، از فرماندهان داعش منجر شد.

وزارت کشور سوریه توضیح داد فرد بازداشت‌شده پیش‌تر سمت فرمانده کل نظامی ولایت شام در سازمان تروریستی داعش را بر عهده داشته است.

این وزارتخانه افزود: وی همچنین پیش‌تر به عنوان معاون فرمانده کل نظامی سابق این گروه، معروف به الحارثی، فعالیت می‌کرد و پیش از آن نیز مسئولیت ولایت ادلب وابسته به این گروه را با همین نام مستعار بر عهده داشت.

وزارت کشور سوریه تأکید کرد این عملیات در چارچوب تلاش‌های مستمر امنیتی برای تعقیب هسته‌ها و فرماندهان سازمان تروریستی داعش، متلاشی کردن شبکه‌های آن و جلوگیری از تلاش‌های این گروه برای سازماندهی مجدد نیروهای خود و تهدید امنیت شهروندان و ثبات کشور انجام شده است.

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