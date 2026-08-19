تردد در تنگه هرمز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آمار شرکت‌های رصد تردد دریایی نشان می‌دهد روز گذشته تنها 6 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند.

طبق نقل از رویترز؛ داده‌های روز چهارشنبه نشان داد که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز کاهش یافته است، چراکه اکثر مالکان کشتی‌ها به دلیل عدم وجود نشانه‌های روشن درباره بازگشایی این آبراه حیاتی از محاصره در جریان جنگ ایران، از تردد در آن خودداری می‌کنند.

بر اساس داده‌های شرکت کپلر روز سه‌شنبه شش فروند کشتی حمل‌کننده کالا از تنگه عبور کرده‌اند که نسبت به روز قبل (نه فروند) کاهش داشته و کمتر از میانگین 10 روزه (11 فروند در روز) است، پیش از جنگ، این آبراه یک‌پنجم محموله‌های نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را حمل می‌کرد.

از آنجایی که نگرانی‌های امنیتی محموله‌های نفتی را به سمت بزرگ‌ترین واردکننده جهان (چین) محدود کرده است، دو غول کشتیرانی چینی که پیش از جنگ نیمی از واردات نفت خاورمیانه این کشور را حمل می‌کردند، بر اساس گفته‌های شرکت ردیابی نفتکش ورتکسا و یک کارگزار کشتیرانی، از اواخر ژوئیه نفتکش‌های خود را از تنگه هرمز و باب‌المندب دور نگه داشته‌اند.

در تنگه باب‌المندب در دریای سرخ، جایی که یمن در 20 ژوئیه محاصره دریایی علیه عربستان سعودی اعلام کردند، داده‌های کپلر نشان داد که در تعطیلات آخر هفته، 30 تردد توسط کشتی‌های حمل‌کننده کالا انجام شده است که نسبت به 19 تردد در هفته قبل افزایش داشته است.

..........................

پایان پیام/ 167