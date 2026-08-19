اجرای طرح امنیتی و خدماتی ویژه سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آستان مقدس امامین عسکریین(ع) روز چهارشنبه از آغاز اجرای عملیاتی طرح جامع امنیتی و خدماتی ویژه برگزاری مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، سید علی الزاملی، رئیس کمیته زیارتهای میلیونی آستان مقدس امامین عسکریین(ع) در بیانیهای اعلام کرد: آستان مقدس اجرای طرح جامع امنیتی و خدماتی ویژه برگزاری مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) را آغاز کرده است.
وی افزود: تمامی بخشهای آستان مقدس و دستگاهها و نهادهای پشتیبان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند تا برای استقبال از میلیونها زائری که برای گرامیداشت این مناسبت به شهر سامرا وارد میشوند، آمادگی داشته باشند.
الزاملی ادامه داد: این طرح با هماهنگی میدانی مستقیم میان دستگاههای امنیتی، بهداشتی و خدماتی اجرا میشود و هدف آن تقویت نظم، تسهیل و روانسازی حرکت زائران و ارائه بهترین خدمات در طول برگزاری مراسم زیارت است.
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