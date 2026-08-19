برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام حسن عسکری(ع) در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، مراسمهای عزاداری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، مراسم شب شهادت امام حسن عسکری(ع) پنجشنبه ۲۹ مرداد، پس از نماز عشا برگزار میشود. در این مراسم، آیتالله میرباقری سخنرانی خواهد کرد و حسن شالبافان به مداحی و مرثیهسرایی میپردازد.
همچنین مراسم ظهر شهادت، جمعه ۳۰ مرداد، از ساعت ۱۲:۳۰ برگزار میشود و رضا ایزدی در این مراسم مداحی خواهد کرد.
مراسم شام شهادت نیز جمعه ۳۰ مرداد، پس از نماز عشا برگزار میشود که حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان سخنرانی و سیدمهدی میرداماد مداحی خواهد کرد.
این مراسمها در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.
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