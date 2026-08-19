برگزاری نشست ماهانه شورای علمای شیعه بنگلادش در داکا با حضور رئیس شورای علمای شیعه استرالیا + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست ماهانه شورای علمای شیعه بنگلادش روز یکشنبه این هفته، در دفتر این شورا در شهر «داکا»، پایتخت بنگلادش، برگزار شد.

در این نشست، علما و مسئولان شورای علمای شیعه بنگلادش حضور داشته و درباره مسائل دینی، علمی و اجتماعی مرتبط با مسلمانان شیعه این کشور گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم رضوی، رئیس شورای علمای شیعه استرالیا، نیز با حضور در این دفتر با اعضای شورا دیدار و گفت‌وگو کرد.

شرکت‌کنندگان در این جلسه همچنین درباره وضعیت کنونی جامعه شیعیان محلی، راه‌های گسترش همکاری‌های متقابل و توسعه فعالیت‌های دینی و اجتماعی گفت‌وگو کردند.

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