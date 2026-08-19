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برگزاری نشست ماهانه شورای علمای شیعه بنگلادش در داکا با حضور رئیس شورای علمای شیعه استرالیا + تصاویر

۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۹
کد مطلب: 1854477
برگزاری نشست ماهانه شورای علمای شیعه بنگلادش در داکا با حضور رئیس شورای علمای شیعه استرالیا + تصاویر

نشست ماهانه شورای علمای شیعه بنگلادش با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم رضوی، رئیس شورای علمای شیعه استرالیا، در شهر داکا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست ماهانه شورای علمای شیعه بنگلادش روز یکشنبه  این هفته، در دفتر این شورا در شهر «داکا»، پایتخت بنگلادش، برگزار شد.

در این نشست، علما و مسئولان شورای علمای شیعه بنگلادش حضور داشته و درباره مسائل دینی، علمی و اجتماعی مرتبط با مسلمانان شیعه این کشور گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

 حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم رضوی، رئیس شورای علمای شیعه استرالیا، نیز با حضور در این دفتر با اعضای شورا دیدار و گفت‌وگو کرد.

شرکت‌کنندگان در این جلسه همچنین درباره وضعیت کنونی جامعه شیعیان محلی، راه‌های گسترش همکاری‌های متقابل و توسعه فعالیت‌های دینی و اجتماعی گفت‌وگو کردند.  

برگزاری نشست ماهانه شورای علمای شیعه بنگلادش در داکا با حضور رئیس شورای علمای شیعه استرالیا

برگزاری نشست ماهانه شورای علمای شیعه بنگلادش در داکا با حضور رئیس شورای علمای شیعه استرالیا

برگزاری نشست ماهانه شورای علمای شیعه بنگلادش در داکا با حضور رئیس شورای علمای شیعه استرالیا

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