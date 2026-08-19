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دستگاه قضایی عراق پرونده‌های قضایی علیه عضو ارشد حشد الشعبی را رد کرد

۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۹
کد مطلب: 1854485
دستگاه قضایی عراق پرونده‌های قضایی علیه عضو ارشد حشد الشعبی را رد کرد

دستگاه قضایی عراق با صدور حکمی، تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه «عباس یعقوبی»، مدیر اطلاعات فرماندهی عملیات «حزام بغداد» در حشد شعبی، را رد و وی را به‌طور کامل تبرئه کرد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه قضایی عراق با صدور حکمی، تمامی اتهامات مطرح‌شده علیه «عباس یعقوبی»، مدیر اطلاعات فرماندهی عملیات «حزام بغداد» در حشد شعبی، را رد و وی را به‌طور کامل تبرئه کرد.

بر اساس این حکم، تمامی پرونده‌ها و اقدامات قانونی مطرح‌شده علیه یعقوبی نیز لغو شده است.

این تصمیم قضایی در حالی صادر شده است که بازداشت یعقوبی و اتهامات مطرح‌شده علیه وی، در روزهای گذشته با حواشی و بحث‌های مختلفی همراه بود.

حکم صادرشده از سوی دستگاه قضایی عراق، به این پرونده از نظر قانونی پایان داده و اتهامات مطرح‌شده علیه مدیر اطلاعات فرماندهی عملیات «حزام بغداد» در حشد شعبی را منتفی کرده است.
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