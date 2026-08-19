به گزارش خبرنگار خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه قضایی عراق با صدور حکمی، تمامی اتهامات مطرحشده علیه «عباس یعقوبی»، مدیر اطلاعات فرماندهی عملیات «حزام بغداد» در حشد شعبی، را رد و وی را بهطور کامل تبرئه کرد.
بر اساس این حکم، تمامی پروندهها و اقدامات قانونی مطرحشده علیه یعقوبی نیز لغو شده است.
این تصمیم قضایی در حالی صادر شده است که بازداشت یعقوبی و اتهامات مطرحشده علیه وی، در روزهای گذشته با حواشی و بحثهای مختلفی همراه بود.
حکم صادرشده از سوی دستگاه قضایی عراق، به این پرونده از نظر قانونی پایان داده و اتهامات مطرحشده علیه مدیر اطلاعات فرماندهی عملیات «حزام بغداد» در حشد شعبی را منتفی کرده است.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما