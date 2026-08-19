به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بین‌المللی کار (ILO) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که با وجود افزایش شمار شاغلان در افغانستان، شکاف جنسیتی در بازار کار این کشور عمیق‌تر شده و زنان بیش از گذشته از فعالیت‌های اقتصادی کنار مانده‌اند.

بر اساس این گزارش که دیروز (۲۷ مرداد) منتشر شده، اشتغال کلی در افغانستان از پایین‌ترین سطح خود در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۴ درصد رشد کرده و به نزدیک ۸٫۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۶ رسیده است. با این حال، این رشد با افزایش جمعیت همگام نبوده و نسبت اشتغال به جمعیت تنها ۳۲٫۵ درصد برآورد می‌شود که بیش از چهار واحد درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۰ است.

سازمان بین المللی کار تصریح کرد که افزایش اشتغال کاملاً در میان مردان متمرکز بوده و اشتغال مردان حدود ۲۲ درصد بالاتر از سال ۲۰۲۰ برآورد شده است. در مقابل، اشتغال زنان پس از افت شدید در سال ۲۰۲۲، تنها افزایش جزئی داشته و همچنان در حدود یک‌سوم سطح سال ۲۰۲۰ باقی مانده است. نرخ مشارکت زنان در نیروی کار به ۵٫۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته که نسبت به ۱۶٫۵ درصد سال ۲۰۲۰ (دوران جمهوریت) افت چشمگیری محسوب می‌شود. افغانستان اکنون دومین کشور جهان با پایین‌ترین نرخ مشارکت زنان در بازار کار است.

این گزارش محدودیت‌های طالبان بر آموزش، آزادی حرکت و اشتغال زنان را عامل اصلی این محرومیت می‌داند. بازگشت گسترده مهاجران از پاکستان و ایران نیز فشار مضاعفی بر بازار کار وارد کرده است. تیت هابیاکاره، رئیس دفتر ILO در افغانستان، تأکید کرد: «افغانستان نمی‌تواند در حالی که بخش بزرگی از جمعیتش از فعالیت اقتصادی کنار گذاشته شده، بازار کار پایدار بسازد.»

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