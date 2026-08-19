به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین فرخفال در نشست تبیینی «اندیشه و حکمرانی امام شهید» با تسلیت و تعزیت ایام اربعین تشییع و تدفین رهبر و امام شهید، اظهار داشت: غم و اندوهی که بر دل امت اسلام و قلوب مردم نشسته است، بهآسانی سبک نمیشود و باید به لطف الهی، پاسخ این صدمه بزرگ به اسلام و انقلاب داده شود.
وی با اشاره به جایگاه شخصیت امام شهید در عرصههای علمی، سیاسی، نظام و حکمرانی اسلامی افزود: منزلت این شخصیت به اندازهای رفیع است که برای بیان عظمت آن میتوان به مباحث فلسفی مرحوم سبزواری درباره شدت ظهور و نورانیت اشاره کرد؛ گاهی شدت ظهور و نور به اندازهای است که برای چشمهای ضعیف قابل مشاهده نیست.
ابعاد شخصیت امام شهید نیازمند پژوهشهای گسترده است
مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه تصریح کرد: عظمت شخصیت امام شهید برای بسیاری هنوز بهطور کامل شناخته نشده است و سالها و دههها باید بگذرد تا مباحث، دیدگاهها و خدمات ارزشمند این شخصیت بزرگ به امت اسلام، نظام جمهوری اسلامی و حوزههای علمیه شناخته شود.
فرخفال ادامه داد: محافل علمی و حوزههای علمیه باید لحظهبهلحظه تاریخ این شخصیت بزرگ را مورد پژوهش و تحقیق قرار دهند و ابعاد مختلف شخصیت و خدمات ایشان را به نسل آینده منتقل کنند.
وی شهادت این مرجع بزرگ و رهبر شهید را صدمهای جبرانناپذیر برای اسلام دانست و گفت: شهادت این مرجع بزرگ و رهبر و امام شهید، از جمله صدماتی است که جبران نخواهد شد.
تشییع امام شهید؛ رویدادی تاریخی و نیازمند بررسی
مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه با اشاره به تشییع و تدفین امام شهید در ایران و عراق اظهار داشت: ابعاد این واقعه هنوز بهصورت شایسته بررسی و تحلیل نشده است و پژوهشگران، محققان و تاریخنویسان باید زوایا و ابعاد این رخداد را مورد مطالعه قرار دهند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران و همچنین عراق افزود: تشییع امام شهید در تهران، قم، مشهد و شهرهای عراق، بهویژه نجف و کربلا، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است.
فرخفال خاطرنشان کرد: حضور مردم عراق در مراسم تشییع و علاقه آنان برای شرکت در این مراسم، نشان داد که بسیاری از تحلیلها و دادههایی که درباره جایگاه و میزان محبوبیت رهبر ایران در جهان اسلام ارائه شده بود، نادرست بوده است.
وی با اشاره به نماز باشکوه بر پیکر امام شهید در نجف گفت: این مراسم در صحن امیرالمؤمنین علیهالسلام، خاطرات نمازهای باشکوه و باصلابت بر پیکر مراجع بزرگی همچون امام و آیتالله العظمی بروجردی را تداعی کرد.
میراث امام شهید برای حوزههای علمیه
فرخفال در ادامه با اشاره به اهتمام امام شهید نسبت به حوزههای علمیه گفت: پس از انتصاب به رهبری و در نخستین سفر به قم، جریان جامعی در زمینه سیاستگذاری و مدیریت حوزه دنبال شد و در سفرهای بعدی نیز موضوع تحول حوزه، اسناد چشمانداز، زیرساختها و طرحهای جامع در عرصههای آموزشی، پژوهشی و تربیتی مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: تأکید بر ارتباط تنگاتنگ حوزههای علمیه با علمای بلاد، پویایی بیشتر حوزه و تقویت تشکیلات اثرگذار برای حرکت عظیم تمدن اسلامی و تمدنسازی، از دیگر موضوعات مورد توجه امام شهید بود.
مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه همچنین با اشاره به جایگاه جامعه مدرسین اظهار داشت: امام شهید بر پویایی، صلابت و ایفای مأموریت سترگ جامعه مدرسین تأکید داشتند و در سفر دهروزه خود به قم نیز در دو نوبت با اعضای جامعه مدرسین دیدار و گفتوگو کردند.
«حوزه پیشرو و سرآمد»؛ منشوری برای آینده حوزه
فرخفال با اشاره به مجموعه مباحث «حوزه پیشرو و سرآمد» گفت: این مجموعه از اسناد بالادستی مهم برای روحانیت است که میتواند بهعنوان یک منشور مستقل برای هدایت مسیر حوزههای علمیه و تبیین اهداف و مسئولیتهای سترگ آن مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مباحث مربوط به «حوزه پیشرو و سرآمد» اگرچه در مناسبتهای مختلف بهصورت پراکنده مطرح شده بود، اما در این مجموعه تلاش شد نگاه منسجم و عمیقی برای هدایت مسیر حوزههای علمیه ارائه شود.
بیانیه گام دوم و مسیر تمدن اسلامی
مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه در ادامه با اشاره به «بیانیه گام دوم انقلاب» اظهار داشت: این بیانیه برای آینده، یک نقشه راه در مسیر حکمرانی دینی و اسلامی و حرکت به سمت احیای تمدن اسلامی و ظهور ولیعصر علیهالسلام ترسیم کرده است.
وی تأکید کرد: مؤسسات علمی، اندیشمندان و صاحبان قلم باید ابعاد سفرهای رسمی امام شهید به قم و اسناد و دیدگاههای مطرحشده در این سفرها را مورد بررسی و پژوهش قرار دهند.
فرخفال با اشاره به تجربه حضور خود در سفر دهروزه امام شهید به قم گفت: در آن سفر، ابعاد گستردهای از مسائل روحانیت و حوزههای علمیه مورد توجه قرار گرفت و برای حرکت روبهجلو و تمدنساز حوزه، در ابعاد مختلف نقطه ابهامی باقی نماند.
ولایت؛ محور هدایت و استحکام حکمرانی اسلامی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه ولایت در حکمرانی اسلامی گفت: ولایت نقش مهمی در هدایت و استحکام حکمرانی اسلامی دارد و جامعه حوزوی باید این جایگاه را بهدرستی بشناسد.
فرخفال با استناد به بیانات امیرالمؤمنین علیهالسلام درباره جایگاه ولایت در حکمرانی اسلامی افزود: ولایت در حکمرانی اسلامی همچون عمود فولادینی است که در وسط سنگ آسیاب قرار دارد و اگر این عمود برداشته شود، انحراف و آسیبهای ناشی از آن بسیار گسترده خواهد بود.
وی با اشاره به روایت امام صادق علیهالسلام درباره ارکان اسلام گفت: تاریخ اسلام با این آسیب مواجه شد که مردم چهار مورد نماز، روزه، حج و زکات را گرفتند، اما ولایت را رها کردند؛ در حالی که ولایت نقش اساسی در استحکام حکمرانی اسلامی دارد.
نه جلوتر از ولایت و نه عقبتر از ولایت
مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه تأکید کرد: خواص، فرهیختگان، حوزههای علمیه و آحاد جامعه باید نقش ولایت را در حکمرانی اسلامی بهدرستی بشناسند؛ بهویژه در شرایطی که رهبرمان به شهادت رسیده است.
وی با اشاره به سخن امیرالمؤمنین علیهالسلام درباره گرفتار شدن دو گروه در نسبت با ولایت گفت: نه باید جلوتر از ولایت حرکت کنیم و نه عقبتر از ولایت بمانیم.
فرخفال افزود: باید در کنار ولایت صبوری و متانت داشته باشیم و آنچه به ذهن قاصرمان میرسد، بدون تجزیه و تحلیل درست در میان مردم منتشر نکنیم.
ضرورت اطاعت از ولایت و تحلیل دقیق مسائل
وی تصریح کرد: امروز همه باید مطیع ولایت باشیم و پیش از بیان نکاتی که به ذهنمان میرسد، آنها را بهدرستی تحلیل کنیم و با حقیقت امر آشنا شویم.
مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه خاطرنشان کرد: اگر با حقیقت امر آشنا شویم، خواهیم دید که حرکت امیرالمؤمنین علیهالسلام، ائمه علیهمالسلام، امام خمینی، امام شهید و مسیرهایی که امروز دنبال میشود، در نهایت یک مسیر واحد است که انشاءالله به ظهور امام زمان علیهالسلام منتهی خواهد شد.
روحانیت باید در کنار مردم حضور داشته باشد
فرخفال در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حضور گسترده مردم در تشییع امام شهید در ایران و عراق اظهار داشت: این حضور نشان داد که موضوع فقط مربوط به امت ایران نبود و مردم عراق نیز با حضور خود در این مراسم، همراهی و ارادت خود را نشان دادند.
وی با تأکید بر مسئولیت روحانیت و حوزههای علمیه گفت: روحانیت، حوزههای علمیه، فرهیختگان و خواص باید در کنار مردم در این میدان حضور داشته باشند و این حضور را حفظ کنند.
مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله شاهد خذلان و شکست دشمن باشیم و نصرت الهی بر این امت نازل شود.
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