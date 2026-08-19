به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در پیامی به‌مناسبت روز جهانی انسان‌دوستی (۱۹ اوت) بر ضرورت حضور زنان در روند توزیع کمک‌های بشری تأکید کرد. برونو لمارکی، معاون یوناما و هماهنگ‌کننده امور بشری، در پیام ویدیویی منتشرشده گفت کمک‌ها بدون مشارکت زنان افغان به‌طور مؤثر به زنان و دختران نمی‌رسد.

او بر تداوم کار بدون مانع مأموران بشردوستانه تأکید کرد و از کارکنان امدادرسان که با دشواری برای مردم تلاش می‌کنند، قدردانی نمود. لمارکی افزود افغانستان همچنان با نیازهای گسترده بشری روبه‌رو است؛ زیرا بسیاری از خانواده‌ها با ناامنی غذایی، حوادث اقلیمی و آفت‌های طبیعی مکرر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

معاون یوناما افزود که بازگشت میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه در سال‌های اخیر فشار بیشتری بر جوامع محلی و خدمات اساسی وارد کرده است. با وجود این چالش‌ها، کارکنان امور بشری با تعهد، تخصص و دلسوزی به ارائه کمک ادامه می‌دهند و گاه جان خود را نیز به خطر می‌اندازند.

وی تخصص و استقامت زنان کارمند امور بشردوستانه را از ارکان اصلی پاسخ‌دهی دانست و حضور آنان را برای اطمینان از دسترسی مصون، مناسب و باکرامت زنان و دختران نیازمند ضروری خواند. همچنین خواستار مشارکت کامل، امن و معنادار زنان در اقدامات بشری شد و سهم آنان را برای دسترسی به نیازمندان در سراسر کشور حیاتی دانست.

هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری ملل متحد از جامعه جهانی خواست حمایت خود از مردم افغانستان را ادامه دهند و تأکید کرد کارکنان باید بتوانند در امنیت و بدون مانع به وظایف خود بپردازند. این در حالی است که طالبان در فروردین ۱۴۰۲ زنان را از کار در دفتر مرکزی و شعبه‌های استانی نمایندگی سازمان ملل منع کردند و حدود چهارصد زن مستقیماً از این تصمیم متأثر شدند.

محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در نهادهای امدادرسانی نه‌تنها حضور آنان را در توزیع کمک‌ها به‌شدت کاهش داده، بلکه دسترسی زنان آسیب‌دیده از حوادث طبیعی به خدمات اضطراری را نیز دشوار کرده است.

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