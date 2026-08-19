گزارشی از نشست بررسی شخصیت، اندیشه و مکتب شهید سیدحسن نصرالله/ چرا امروز به الگوگیری از سید مقاومت نیاز داریم؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی «بررسی شخصیت، اندیشه و مکتب شهید سید حسن نصرالله» با حضور حججاسلام والمسلمین علی مصباح یزدی و مجتبی مصباح یزدی و جمعی از اعضای دبیرخانه کنگره بین المللی «امناء الرسل» در دبیرخانه انجمن های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد.
در این نشست که با هدف تبیین ابعاد علمی و معنوی این شخصیت بزرگ برگزار گردید، ابعاد مختلف فکری، جهادی و معنوی دبیرکل شهید حزبالله لبنان مورد واکاوی قرار گرفت.
تلاش برای تبیین علمی مکتب مقاومت
در ابتدای این نشست، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی ربانی مدیر شورای علمی دبیرخانه کنگره بین المللی امناءالرسل با اشاره به روند شکلگیری کنگره شهید سید حسن نصرالله اظهار کرد: پس از تصمیمگیری برای برگزاری این همایش، جلسات متعددی با مسئولان حزبالله لبنان و فعالان عرصه مقاومت برگزار شد و در جریان مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله نیز نامه رسمی دبیرخانه برای شیخ نعیم قاسم ارسال گردید که با استقبال و اعلام همکاری ایشان همراه شد.
وی با بیان اینکه دبیرخانه هماکنون حدود ۱۰ تا ۱۲ پروژه علمی پیرامون شخصیت و مکتب شهید سیدحسن نصرالله تعریف کرده است، افزود: موضوعاتی همچون مفهوم تقریب در اندیشه سید حسن نصرالله، سلوک معنوی و اخلاقی، شیوه بهرهگیری از رسانه، قدرت اقناعگری، سبک رهبری و ادبیات مقاومت از جمله محورهای این پروژههاست.
حجتالاسلام والمسلمین ربانی خاطرنشان کرد: مستندات درباره ابعاد مختلف شخصیت شهید سید حسن نصرالله هنوز اندک است و نیازمند ورود جدی علمی و پژوهشی هستیم تا بتوانیم رفتار، منش و الگوی مدیریتی ایشان را استخراج و برای حوزههای علمیه و مراکز آموزشی تبیین کنیم.
ضرورت الگوسازی عملی از مکتب نصرالله
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین رضا اسکندری دبیر کنگره بین المللی «امناء الرسل» با تأکید بر ضرورت و فوریتِ پرداختن به ابعاد اخلاقی، معنوی، تربیتی و اندیشه سیاسی شهید سید حسن نصرالله گفت: جامعه امروز ما بهویژه نسل جوان و طلاب جوان در حوزههای علمیه شدیداً نیازمند الگوهای موفق، عینی و ملموس در عرصههای مدیریتی و معنوی هستند. شخصیت جامع شهید سیدحسن نصرالله میتواند بهترین نمونه و الگو در حوزههای تربیت کادر، سیاستورزی توحیدی، مدیریت بحران و فرماندهی مقاومت باشد.
دبیر کنگره بین المللی «امناء الرسل» با اشاره به استقبال جامعه علمی از این رویداد افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰ مقاله علمی با موضوعات مختلف به دبیرخانه کنگره ارسال شده است. ما به دنبال این هستیم که با همکاری مراکز تخصص علمی، این مقالات و پژوهشها را در قالب آثار موضوعی و کاربردی تدوین کنیم تا خروجیهای کنگره به صورت بستههای معرفتی منسجم در اختیار محققان جهان اسلام قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم همافزایی با مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: ظرفیتهای علمی این مؤسسه بزرگ میتواند در تدوین نهایی این آثار و بخصوص تحلیل پیوندهای معرفتی شهید نصرالله با مکتب فکری علامه مصباح یزدی، نقش محوری و تعیینکنندهای ایفا کند.
ولایتپذیری فراتر از اطاعت است
در بخش اصلی این نشست، حجتالاسلام والمسلمین علی مصباح یزدی با تکیه بر تبیینهای مرحوم آیت الله مصباح یزدی(ره)، شهید سید حسن نصرالله را نمونهای بیبدیل از «ایمان عینی» دانست و تصریح کرد: ویژگی اصلی شهید نصرالله، تفاوت میان «باور داشتن به حقایق» و «تجسم یافتن آن حقایق در سلوک» است.
وی با اشاره به کلام مرحوم آیت الله مصباح یزدی تصریح کرد: مرحوم علامه بارها تأکید میکردند که شهید سید حسن نصرالله تنها به اصول دینی واقف نبود، بلکه این اصول در تمامی تصمیمات، رفتارها و حتی کوچکترین آداب زندگی ایشان، عینی و ملموس بود.
حجتالاسلام والمسلمین مصباح یزدی با ورود به بحث «ولایتمداری»، نگاه ویژهای را از شهید نصرالله توصیف کرد و گفت: مرحوم علامه معتقد بودند که ولایتپذیری ایشان از سطح اطاعت ظاهری و تکلیفی فراتر رفته بود. ایشان در مقام عمل، همواره به دنبال درک منویات و خواستههای مقام معظم رهبری بود؛ حتی در مواردی که تصریحی صورت نمیگرفت، ایشان با بصیرتِ ولایی، همان مسیر را تشخیص داده و با تمام توان اجرا میکرد. از این رو، مرحوم علامه همواره میفرمودند: من اطمینان دارم که سید حسن نصرالله از یاران خاص حضرت ولیعصر(عج) است.
پیوند فکری و معنویت آیت الله مصباح(ره) و شهید سیدحسن نصرالله
سپس، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی مصباح یزدی با بازخوانی خاطرات سفرهای مرحوم آیت الله مصباح یزدی به لبنان، از پیوند عمیق، فکری و معنوی میان این دو شخصیت بزرگ پرده برداشت. رابطه میان مرحوم علامه و شهید سید، فراتر از یک دوستی ساده، یک «رابطه مکتبی» بوده است که محور آن تربیت نیروهای مقاومت بر پایه اخلاق، ولایت فقیه و معرفت الهی بود.
وی با اشاره به سفر سال ۱۳۹۶ مرحوم مرحوم آیت الله مصباح یزدی به لبنان، خاطرهای را نقل کرد و گفت: در آن سفر، برخلاف پروتکلهای امنیتی شدید، شهید سید حسن نصرالله شخصاً برای دیدار با مرحوم علامه به محل اقامت ایشان آمد. در آن دیدار، پیام مقام معظم رهبری به ایشان ابلاغ شد؛ پیامی که در آن، رهبر معظم انقلاب بر دعا، حمایت معنوی و ضرورت تقویت معرفتی نیروهای حزبالله تأکید داشتند. این نشاندهنده آن است که چگونه ولایت، پیوندی ناگسستنی میان رهبر، عالمان و مجاهدان ایجاد میکند.
حجتالاسلام والمسلمین مصباح یزدی همچنین به جنبههای علمی و مطالعهگری شهید سید حسن نصرالله اشاره کرد و افزود: ایشان برخلاف تصور عمومی که ممکن است او را صرفاً یک فرمانده نظامی بدانند، فردی بسیار اهل مطالعه و اهل نظر بود. بهطور مستمر آثار فکری مقام معظم رهبری، امام خمینی(ره)، شهید مطهری و مرحوم علامه مصباح یزدی را مطالعه میکردند و حتی برخی از این مباحث را در جمع نزدیکان خود تدریس مینمودند. این مطالعه مستمر، همان عامل اصلی صفا، دوراندیشی و عبودیت بینظیری بود که در رفتار ایشان جاری بود.
پیشنهاد تدوین اثر مشترک پژوهشی
در بخش پایانی این نشست، دکتر عبدیپور مدیر نشستهای داخلی و بینالمللی کنگره شهید سیدحسن نصرالله ضمن قدردانی از اهتمام فرزندان آیت الله مصباح یزدی(ره) در واکاوی ابعاد شخصیتی دبیرکل شهید حزبالله، خواهان تألیف دیدگاههای علامه مصباح پیرامون شخصیت و اندیشه شهید نصرالله از سوی مؤسسه امام خمینی(ره) شد.
وی پیشنهاد داد: با توجه به غنای فکری این مباحث، این اثر ارزشمند میتواند به صورت پروژه مشترک پژوهشی میان “مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)” و “دبیرخانه کنگره امناءالرسل” تدوین و منتشر شود تا به عنوان یک سند علمی و مرجع در تبیین روابط فکری و معنوی رهبران مقاومت و استوانههای اندیشه اسلامی مورد استفاده محققان قرار گیرد.
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