به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری و معارفه اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌المللی «هرمز؛ قاب مقاومت»، صبح امروز با حضور جمعی از هنرمندان برجسته، مدیران فرهنگی، خانواده‌های معظم شهدا و فعالان جبهه مقاومت در سالن جلسات اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم برگزار شد.

دبیر جشنواره، عباس غلامی، با اشاره به تنوع و تخصص اعضای شورای سیاست‌گذاری اظهار داشت: «در چینش اعضای شورا، تلاش شده تا از طیف‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و هنری استفاده شود تا ارتباطات جشنواره در سطوح مختلف برقرار گردد.» وی با تأکید بر حضور چهره‌های راهبردی افزود: «در میان اعضای شورا، شخصیت‌هایی نظیر سید مجتبی ابطحی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور فلسطین و دبیر کل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، حضور دارند که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف جشنواره ایفا می‌کنند. همچنین ارتباطات مستمری با نهادهای دفاع از ملت فلسطین برای بهره‌گیری از خرد جمعی صورت گرفته است.»

نگاه فرامرزی؛ از عراق و لبنان تا بالیوود هند

دبیر اجرایی جشنواره با تأکید بر هویت بین‌المللی این رویداد گفت: «ما تنها به مرزهای داخلی محدود نیستیم. در حال حاضر رایزنی‌های جدی با رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های عراق، مسئولان فرهنگی حشدالشعبی، هنرمندان برجسته لبنان و نمایندگان لشکر فاطمیون صورت گرفته تا این جشنواره به محلی برای تبیین درست پیام مقاومت تبدیل شود.» غلامی همچنین از برنامه‌ریزی برای تعامل با سینمای هند خبر داد و افزود: «با توجه به ظرفیت بالای سینمای بالیوود، رایزنی‌هایی آغاز شده تا کارگردانان مسلمان این کشور را نه تنها به عنوان مهمان، بلکه در ترکیب هیئت داوران داشته باشیم تا آثار فراخوان در آن حوزه جغرافیایی نیز به خوبی تبلیغ شود.»

حمایت از تولید و جوایز ویژه؛ ارزش‌گذاری بر شأن هنرمند

این جشنواره در ۱۰ رشته تخصصی شامل فیلم (کوتاه، نیمه‌بلند، بلند، مستند و سریال)، نمایشنامه (صحنه‌ای و میدانی)، فیلم‌نامه‌نویسی، عکاسی، شعر، پوستر، خبر و رسانه، و بلاگرهای فضای مجازی برگزار خواهد شد. دبیر جشنواره تأکید کرد: «برای اینکه شأنیت هنرمندان حفظ شود، جوایز ویژه‌ای پیش‌بینی کرده‌ایم. در مجموع حدود ۱۰۰ جایزه برای نفرات برتر در نظر گرفته شده که در بخش بین‌الملل، جایزه اول تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.» وی همچنین بر موضوع «حمایت از تولید» تأکید کرد و افزود که جشنواره متولی حمایت از تولید آثار برگزیده خواهد بود.

یکی از محورهای مورد تأکید در این نشست، نقش جشنواره در حوزه اقتصاد فرهنگ‌محور بود. غلامی با اشاره به همکاری با اداره کل صنعت، معدن و تجارت و استانداری گفت: «یکی از ویژگی‌های مهم این جشنواره، تأثیرگذاری در جذب سرمایه است. ما با حضور هنرمندان جبهه مقاومت و بین‌الملل و برگزاری این اتفاقات هنری، به دنبال ایجاد آرامش و القای تصویر مثبتی از وضعیت اقتصادی و فرهنگی برای سرمایه‌گذاران هستیم تا ارزش‌افزوده جشنواره تنها به حوزه هنر محدود نشود.»

زمان‌بندی و برگزاری مراسم اختتامیه

غلامی در پایان سخنان خود تأکید کرد که با توجه به رایزنی‌های مستمر با سفرا و رایزنان فرهنگی کشورهای جبهه مقاومت، مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره در ایام دی‌ماه و هم‌زمان با «روز قم» (۹ دی) برگزار خواهد شد. هدف این است که با حضور مهمانان برجسته داخلی و خارجی، مراسمی در تراز و شأن جبهه مقاومت در شهر قم برگزار گردد.

سید روح‌الله حسینی، رئیس قرارگاه مردمی فرهنگ، هنر و رسانه و رئیس جشنواره، با اشاره به پیشینه این رویداد گفت: «پس از اجرای ۶۰ شب برنامه خودجوش هنری در خیابان‌های قم با حضور بیش از ۷۰۰ هنرمند در ایام جنگ نابرابر غزه، به این نتیجه رسیدیم که تنگه هرمز باید به نماد مقاومت آزادگان جهان تبدیل شود.» وی تصریح کرد که این جشنواره با تشکیل شورای سیاست‌گذاری متشکل از پیشکسوتان هنر، مسئولین تراز اول استان و اصحاب رسانه، بستری برای هم‌افزایی ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای جهت انتقال پیام ایستادگی خواهد بود.

شکستن محاصره رسانه‌ای نظام سلطه با هنر متعهد

حجت‌الاسلام دکتر ابوالفضل هادی‌منش، از اساتید حوزه هنر و رسانه و یکی از اعضای این شورا، ضمن تأکید بر تغییر پارادایم از روایات صرفاً نظامی به روایت‌های زیسته و انسانی، خاطرنشان کرد: «تولید اثر هنری به‌تنهایی کافی نیست؛ مشکل اصلی ما تحریم رسانه‌ای نظام سلطه است که مانع از دیده شدن آثار مقاومت در سطح جهان می‌شود.» وی پیشنهاد داد که جشنواره با تکیه بر چندزبانگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی همچون جامعةالمصطفی و مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، به دنبال شکستن این حصار رسانه‌ای و شتاب‌دهی به تربیت نسل جوانِ مقاومت باشد.

همچنین متن ابلاغیه و بیانیه مشترک اعضای شورا بدین شرح قرائت شد:

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

با سلام و احترام؛

در جهان امروز که فرهنگ و رسانه ارکان اصلی تبیین حقیقت و جریان‌سازی فکری هستند، هنر به‌عنوان بستری متعالی برای انتقال پیام ایستادگی و ارزش‌های انسانی، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند.

نظر به تعهد، دانش و نگاه راهبردی جناب‌عالی در عرصه مدیریت فرهنگی، به‌موجب این حکم به‌عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری «جشنواره بین‌المللی هرمز؛ قاب مقاومت» منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود این شورا با تکیه بر آرمان‌های رهبر شهید و علمدار جبهه مقاومت و با هم‌افزایی ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای، اهداف کلان زیر را در مقیاسی اثرگذار و برنامه‌ریزی‌شده پیگیری نماید:

۱. تبیین جایگاه تمدنی و ژئوپلیتیک: معرفی اهمیت راهبردی تنگه هرمز به‌عنوان نماد اقتدار و بستری برای دیپلماسی فرهنگی.

۲. روایت رسای حماسه: بازخوانی ایثارگری‌های جبهه مقاومت و مظلومیت شهدای کودک در قالب‌های متنوع هنری و رسانه‌ای برای مخاطبان جهانی.

۳. توسعه الگوی مسئولیت اجتماعی: برقراری پیوند میان ظرفیت‌های صنعت، اقتصاد فرهنگ‌محور و شرکت‌های دانش‌بنیان با جریان هنر مقاومت، به‌منظور حمایت پایدار از رویدادهای فرهنگی و رسانه‌ای.

امید است با بهره‌گیری از خرد جمعی و تجربه گران‌سنگ جناب‌عالی، این جشنواره به کانون تولید اندیشه و جریان‌سازی فرهنگی در تراز جهانی بدل گردد. توفیق روزافزون شما را در اعتلای گفتمان اصیل مقاومت از خداوند متعال مسئلت دارم.

در ادامۀ برنامه آیین معارفه اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌المللی «هرمز، قاب مقاومت» با صدور احکام اعضا برگزار شد.

اعضای شورای سیاست‌گذاری:

سردار سید مجتبی ابطحی ـ دبیر کل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

آقای دکتر حسین محمودی ـ معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم

حجت‌الاسلام سیدحمید حسینی ـ رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های عراق

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمیدمحمد احمدی ـ رئیس کمیته فرهنگی و آموزش ستاد مرکزی اربعین

آقای ضیغم ابوفغیف ـ مدیرعامل مؤسسه تولیدات هنری و توسعه رسانه‌ای بصیره

آقای مهندس وحید کریمی ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم

آقای دکتر محمدرضا سوقدی ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

سرکار خانم نیره مظفر ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم

سید روح‌الله حسینی ـ رئیس قرارگاه مردمی فرهنگ، هنر و رسانه و تهیه‌کننده کارگردان سینما و تلویزیون

آقای عباس غلامی ـ دبیر قرارگاه مردمی فرهنگ، هنر و رسانه، کارگردان و تهیه‌کننده سینما و تلویزیون

آقای دکتر مصطفی ملایی ـ رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم

حجت‌الاسلام سید سلمان علوی ـ دبیر ستاد راهبری شعر و ادب حوزه‌های علمیه

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ابوالفضل هادی‌منش ـ مدیر توسعه همکاری‌های علمی حوزه‌های علمیه

آقای دکتر محمد شهابی ـ کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا

آقای محمدکاظم رضوانی ـ معاونت توسعه و منابع اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم

آقای کوروش زارعی ـ بازیگر سینما و تلویزیون و کارگردان تئاتر

سرکار خانم الهام چرخه ـ بازیگر سینما و تلویزیون، مستندساز و سفیر حجاب و عفاف

آقای عباس داکری رئوف ـ مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم

آقای نورزدی عضو فرهنگی لشکر فاطمیون افغانستان

آقای روح‌الله بهشتی عضو فرهنگی لشکر فاطمیون افغانستان

در پایان این نشست، از تعدادی از خانواده‌های معزز شهدای جنگ رمضان و همچنین زحمت‌کشان و فعالان هنری و رسانه‌ای که در برپایی برنامه‌های خودجوش هنری اخیر مشارکت داشتند، با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.

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