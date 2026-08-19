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شمار تلفات زلزله ۷.۷ ریشتری اندونزی به ۷۰ نفر افزایش یافت

۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۵
کد مطلب: 1854501
شمار تلفات زلزله ۷.۷ ریشتری اندونزی به ۷۰ نفر افزایش یافت

آژانس ملی مدیریت بلایای طبیعی اندونزی (BNPB) اعلام کرد که شمار تلفات زمین‌لرزه ۷.۷ ریشتری روز ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) در این کشور به ۷۰ نفر افزایش یافته و هزار و ۱۸۲ نفر نیز زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  آژانس ملی مدیریت بلایای طبیعی اندونزی (BNPB) اعلام کرد که شمار تلفات زمین‌لرزه قدرتمند هفته پیش در این کشور به ۷۰ نفر افزایش یافته است.

روزنامه جاکارتا گلوب با استناد به آژانس ملی مدیریت بلایای اندونزی این آمار را اعلام کرد. روز ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۷ درجه در مقیاس ریشتر غرب اندونزی را لرزاند و خسارات زیادی در این کشور زلزله‌خیز برجا گذاشت.

طبق گزارش شبکه الجزیره، در نیم ساعت پس از زلزله اصلی، سه پس‌لرزه به بزرگی ۵.۹، ۵.۶ و ۶.۱ ریشتر نیز منطقه را لرزاند.

اندونزی با بیش از ۲۷۰ میلیون نفر جمعیت که در حدود ۱۷ هزار جزیره پراکنده‌اند، روی «حلقه آتش» اقیانوس آرام قرار دارد و یکی از فعال‌ترین کشورهای جهان از نظر زمین‌لرزه است.

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