به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مایک هاکبی، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی، بر توصیف خود از شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی به‌عنوان «تروریست» تأکید کرد و خشونت آن‌ها در کرانه باختری اشغالی را مصداق «تروریسم» خواند.

هاکبی هفته گذشته در انتقادی کم‌سابقه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، برای اشاره به شهرک‌نشینانی که چند خانه را در روستای قصره در کرانه باختری محاصره کرده‌اند، از عبارت «تروریست‌های اسرائیلی» استفاده کرده بود.

این افراد بیش از یک هفته است که خانه‌های فلسطینیان را محاصره کرده و تلاش می‌کنند ساکنان آنها را وادار به ترک خانه‌هایشان کنند.

هاکبی در مصاحبه جدید خود با شبکه ۱۲ اسرائیل گفت: افرادی از من انتقاد کردند و گفتند خب، این تروریسم نیست. اما بر اساس تعریف آمریکا از تروریسم، وقتی اقداماتی انجام می‌شود که باعث ایجاد ترس از جان می‌شود، وقتی اقداماتی علیه مردم، یک فرد مشخص یا یک خانواده با هدف ترساندن آنها از ادامه زندگی عادی انجام می‌شود، این تروریسم است.

این مقام آمریکایی با این حال در تلاش برای محدود کردن این خشونت‌ها به گروهی خاص، مدعی شد که عاملان این اقدامات از اقلیت بسیار کوچکی در اسرائیل هستند و بسیاری از آنها خارج از کرانه باختری زندگی می‌کنند.

انتقادات هاکبی بعد از آن مطرح شده که خانه یک خانواده فلسطینی-آمریکایی هم چندروزه است در محاصره شهرک‌نشینان اسرائیلی قرار دارد.

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