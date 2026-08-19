به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در پستی در صفحه فیسبوک خود فرا رسیدن 28 مرداد، سالروز استقلال کشور را به هموطنانش تبریک گفت و افزود «با ارج‌گذاری به ایثار و فداکاری مبارزان راه آزادی و استقلال، یاد و خاطره آنان را گرامی می‌دارم.»

کرزی تأکید کرد که به‌دست آوردن استقلال، ارزشمند و باعث افتخار است، اما حفظ آن تنها زمانی ممکن می‌شود که افغانستان کشوری قوی و متکی به خود باشد. وی نوشت: «قوت یک مملکت بسته به صلح و ثبات پایدار، وحدت ملی و داشتن جوانان آراسته به زیور علم و دانش است.»

او خاطرنشان کرد که نیروی انسانی تعلیم‌یافته تنها زمانی تربیت می‌شود که فرصت آموزش برای همه فرزندان، اعم از دختران و پسران، فراهم باشد. به گفته کرزی، اتحاد میان مردم نیز زمانی استحکام می‌یابد که احساس مالکیت همگانی و باور به سرنوشت مشترک گسترش یابد.

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان تأکید کرد که این کشور تنها با پشتوانه انسجام و قوت ملی می‌تواند از مزایای استقلال بهره‌مند شود، به پیشرفت برسد و همزمان عضوی مسئول و معتبر در جامعه بین‌المللی باشد. او در پایان بار دیگر سالروز استقلال را تبریک گفت و برای وطن و هموطنان آرامش، آسایش و بهروزی آرزو کرد.

روز استقلال افغانستان هر سال در ۱۹ اوت گرامی داشته می‌شود و یادآور اعلام استقلال کامل این کشور از انگلستان در سال ۱۹۱۹ پس از جنگ سوم افغان‌ها و انگلیس است. این روز نماد مقاومت و خودمختاری ملی محسوب می‌شود و توسط حکومت طالبان تعطیل اعلام شده است.

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