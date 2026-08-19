بهگزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بینالملل در بیانیهای، انفجار روز دوشنبه در منطقه دشتبرچی کابل را که منجر به مجروح شدن دستکم ۴۲ دانشآموز شد، بسیار نگرانکننده توصیف کرد.
این سازمان تأکید کرد که دشتبرچی بهعنوان منطقهای با اکثریت جمعیت هزاره، بیش از یک دهه هدف حملات مکرر به مدارس، مساجد، وسایل نقلیه عمومی و مراکز درمانی توسط گروههای مسلح مختلف بوده است.
عفو بینالملل از طالبان بهعنوان مقامات بالفعل افغانستان خواست که حفاظت از غیرنظامیان، بهویژه اقلیتهای قومی و مذهبی را تضمین کنند.
این سازمان خواستار انجام تحقیق جامع، مؤثر، مستقل و بیطرفانه مطابق با قوانین و استانداردهای بینالمللی شد و تأکید کرد که افراد مظنون به مسئولیت در این حادثه باید از طریق محاکمههای عادلانه پاسخگو شوند.
گفتنی است این انفجار در یک مدرسه در غرب کابل که منطقهای شیعه نشین است رخ داد و بیشتر قربانیان آن دانشآموزان ۹ تا ۱۴ ساله بودند. سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی بارها نسبت به ناامنی مداوم در مناطق هزارهنشین هشدار دادهاند.
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