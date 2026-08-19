به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که در پی انفجار عصر روز دوشنبه (۲۶ مرداد) در یک مرکز آموزشی واقع در منطقه دشت‌برچی غرب کابل، دست‌کم ۴۲ کودک بین سنین ۹ تا ۱۴ سال زخمی شده‌اند.

یوناما با ابراز همدردی با کودکان مجروح و خانواده‌های آنان، خواستار انجام بررسی و تحقیق همه‌جانبه برای روشن شدن چگونگی وقوع این رویداد شد.

این نهاد بین‌المللی تأکید کرد که مدارس و مراکز آموزشی باید مکان‌هایی امن برای کودکان باشند و از هرگونه خشونت و آسیب در امان بمانند.

این انفجار بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت مراکز آموزشی در مناطق پرجمعیت و آسیب‌پذیر کابل مخصوصا مکان‌های مرتبط با شیعیان پایتخت افغانستان را افزایش داده است.

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