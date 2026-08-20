خبرگزاری ابنا باید به مرجعی معتبر و امیدآفرین در جهان تشیع تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشستی که با حضور آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، و جمعی از مسئولان و دبیران خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا برگزار شد بر ضرورت ارتقای جایگاه این خبرگزاری از یک پایگاه خبری صرف به مرجعی معتبر، امیدآفرین و تأثیرگذار در عرصه معارف اهل‌بیت(ع) و تحولات جهان اسلام تأکید گردید.

آیت‌الله رمضانی در این نشست، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، به‌ویژه شهدای غزه، بر نقش کلیدی خبرنگاری در تمدن‌سازی نوین تأکید کرد و گفت: خبرنگاران به عنوان روایتگران بحران‌ها، می‌توانند آرامش، حماسه و امید را به جامعه منتقل کنند و در عصر جنگ روایت‌ها، نقش آنان بیش از پیش حیاتی و تعیین‌کننده است.

وی افزود: همین ایام، از تشییع امام شهید تا جنگ و اربعین، نیازمند مستندسازی و روایت‌گری دقیق است و خبرنگاران با وجود همه سانسورهای جهانی، می‌توانند نقش مهمی در انتقال حقایق ایفا کنند.

ضرورت دانش‌افزایی و تخصص‌گرایی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) بر لزوم دانش‌افزایی و تخصص‌گرایی در حوزه خبرنگاری تأکید کرد و گفت: هر پیرو اهل‌بیت(ع) باید به‌عنوان یک خبرنگار، دانش خود را در زمینه تخصصی‌اش افزایش دهد تا بتواند به‌درستی به نقش مهم خود بپردازد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اینکه خبرگزاری ابنا با ۲۷ زبان در حوزه تشیع فعالیت می‌کند، بر ضرورت تداوم فعالیت شورای سیاست‌گذاری و همچنین نظارت متشکل از کارشناسان خبره در حوزه خبرنگاری و خبرگزاری تأکید کرد و گفت: این شورا باید به‌صورت جدی به وظایف خود بپردازد و بر محتوای خبرگزاری نظارت داشته باشد تا راهبری و ارتقای کیفی اخبار به‌درستی دنبال شود.

یکی از محورهای مهم این نشست، گسترش شبکه خبرنگاران افتخاری در نقاط مختلف جهان، به‌ویژه در کشورهای آفریقایی، از طریق آموزش مجازی بود. آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: خبرگزاری ابنا با پشتیبانی از این خبرنگاران، می‌تواند نفوذ میدانی خود را افزایش داده و اخبار تولیدی خود را به زبان‌های مختلف دنیا منتشر کند.

وی بر آموزش خبرنگاران افتخاری در زمینه عکاسی، فیلم‌برداری و تولید محتوا از طریق فضای مجازی تأکید نمود.

تأکید بر نگاه بین‌المللی و تولید اخبار چندزبانه

آیت‌الله رمضانی بر لزوم افزایش تولید اخبار به زبان‌های مختلف دنیا تأکید کرد و گفت: نگاه بین‌المللی باید در اولویت باشد و اخبار باید به‌روز، بومی‌سازی شده برای مخاطب و بهره مند از ادبیات امروز جهان و همراه با تحلیل‌های عمیق و مستند ارائه شوند.

وی در ادامه به انقلاب هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: استفاده صحیح از هوش مصنوعی می‌تواند به تعمیق کیفیت، ترجمه، بومی‌سازی و آموزش کمک کند، اما اگر صرفاً به داده‌های آن اکتفا شود، باعث تنبلی فکری خواهد شد. باید فراتر از یک خبر، روایت‌های دقیق، معنادار و قابل اتکا تولید کنیم که دنیا بتواند به روایت‌های ما اعتماد کند.

آیت‌الله رمضانی بر لزوم پرداختن به تحلیل‌های مسئله‌محور و پاسخ به چرایی رویدادها، به‌جای اکتفا به چگونگی آنها، تأکید کرد و گفت: امروز جنگ روایت‌هاست و ما باید به جای نقل کردن صرف، به تحلیل لایه‌های واقعی رویدادها بپردازیم و برای مخاطبان خود فهم و اعتماد ایجاد کنیم. سرعت نباید باعث کاهش کیفیت و صحت اخبار شود.

امیدآفرینی؛ رسالت اصلی خبرگزاری ابنا

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در پایان، بر نقش امیدآفرینی خبرگزاری ابنا در شرایط کنونی جنگ و بحران تأکید کرد و گفت: خبرگزاری باید با نگاه الهی و معنوی، امید و انگیزه را به جامعه تزریق کند و با پرهیز از اخبار ناامیدکننده، به تقویت روحیه مقاومت و پایداری در میان مخاطبان بپردازد. ابنا باید یک خبرگزاری امیدآفرین در جامعه داخلی و خارجی باشد.

وی در خاتمه، برای سلامتی و توفیق همه مجاهدان عرصه رسانه، به‌ویژه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، آرزوی توفیق و سربلندی کرد و بر لزوم ادامه فعالیت‌های جهادی با نگاه ملکوتی و الهی تأکید نمود.

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دکتر عبدالحسین کلانتری، رئیس شورای سیاست‌گذاری خبرگزاری ابنا نیز در این نشست با اشاره به تغییرات فناورانه و ژئوپلیتیکی جهان، بر لزوم تحول در رویکردهای خبرگزاری تأکید کرد و گفت: ما شاهد یک تغییر پارادایم در تولید و توزیع خبر هستیم و باید ابنا را به یک رسانه هوشمند تبدیل کنیم. استفاده از هوش مصنوعی برای شخصی‌سازی اخبار، راستی‌آزمایی و تولید محتوای هدفمند، از ضرورت‌های امروز است.

وی افزود: تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه و جهان، نقش رسانه‌ها را بیش از پیش تعیین‌کننده کرده است و ما باید با نگاه به افق‌های بلند، گام‌های مؤثری در این مسیر برداریم.

کلانتری در ادامه به لزوم تدوین سند راهبردی ابنا اشاره کرد و گفت: پیش‌نویس سند راهبردی ابنا تهیه شده و به زودی در شورای سیاست‌گذاری بررسی و نهایی خواهد شد. همچنین موضوعات دیگری مانند توسعه زبان‌ها و اهتمام ویژه به حوزه‌های مختلف خبری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تغییرات فناورانه، به تحولات هوش مصنوعی و تأثیر آن بر تولید و توزیع خبر اشاره کرد و گفت: ما باید گام‌های سریع‌تری در این زمینه برداریم. شخصی‌سازی اخبار و راستی‌آزمایی محتوا، از جمله اقداماتی است که با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به‌صورت ارزان و در دسترس امکان‌پذیر است و باید در دستور کار قرار گیرد.

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مهندس غلامرضا شریفی، رئیس هیئت مدیره خبرگزاری ابنا، نیز در این نشست با تقدیر از زحمات همکاران، بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها و توسعه فعالیت‌های خبرگزاری تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که ابنا به مرجعی برای همه شیعیان در سراسر جهان تبدیل شود و هر شیعه بتواند برای دریافت اخبار و تحلیل‌های موثق به ابنا مراجعه کند.

وی افزود: با وجود کمبودها و موانع، با نگاه جهادی و همکاری مجموعه‌ها، می‌توانیم گام‌های مؤثری در جهت توسعه و ارتقای خبرگزاری برداریم و به جایگاهی شایسته در عرصه رسانه‌های بین‌المللی دست یابیم.

وی با اشاره به بیانات شهید تهرانی‌مقدم، گفت: انسان‌های ضعیف به اندازه امکاناتشان کار می‌کنند، اما انسان‌های قوی برای حذف موانع تلاش می‌کنند. ما نیز با وجود کمبودها و ضعف‌ها، باید موانع را از پیش رو برداریم و به توسعه خبرگزاری کمک کنیم.

صدرایی عارف، مدیرمسئول خبرگزاری ابنا، در ادامه این نشست به ارائه گزارشی از عملکرد ۴۰ ماهه این مجموعه پرداخت و با اشاره به رشد چشمگیر تولیدات خبری و رسانه‌ای در خبرگزاری ابنا، توانمندسازی نیروی انسانی و مرتبطان خبری و رسانه‌ای ابنا، توسعه شبکه خبرنگاران افتخاری، جذب مخاطب بومی هدفمند در کشورهای مختلف، ارتقاء روزافزون شبکه‌های اجتماعی و انسان‌رسانه‌های اهل‌بیتی مرتبط با خبرگزاری، تقویت ارتباط نظام‌مند با رسانه‌های دینی و بین‌المللی را از جمله برنامه‌های این خبرگزاری عنوان کرد.

مدیرمسئول ابنا با اشاره به محدودیت‌های موجود اضافه کرد: علی‌رغم مشکلات، اما تمام سعی و تلاش مجموعه ابنا بر عدم توقف و ارتقاء فعالیت‌ها بوده است. با اینکه برخی فعالیت‌ها تحت تاثیر محدودیت‌ها قرار گرفت، اما رویدادهایی مانند نحن ابناالحسین(ع) به جهت استقبال گسترده داخلی و خارجی تداوم یافت و برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی و فعالیت‌های میدانی در تحولات اخیر با رشد و توان قابل توجهی انجام پذیرفت.

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