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درگیری مردم و طالبان در غزنی بر سر تخلیه زمین‌؛ راننده بلدوزر شهرداری کشته شد

۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۷
کد مطلب: 1854525
درگیری مردم و طالبان در غزنی بر سر تخلیه زمین‌؛ راننده بلدوزر شهرداری کشته شد

منابع محلی در غزنی افغانستان اعلام کردند که در پی درگیری میان شهروندان و کمیسیون طالبان برای جلوگیری از غصب زمین، راننده دستگاه بلدوزر شهرداری جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع در غزنی افغانستان می‌گویند که در جریان درگیری میان مردم و کمیسیون طالبان برای جلوگیری از غصب زمین، راننده دستگاه بلدوزر شهرداری کشته شده است. این درگیری دیروز (سه‌شنبه ۲۷ مرداد) در منطقه قلعه‌جوز واقع در حوزه سوم امنیتی شهر غزنی رخ داد.

به گفته منابع، ساکنان محل در برابر اقدامات شهرداری و کمیسیون طالبان برای بازپس‌گیری زمین‌هایی که «امارتی/دولتی» اعلام شده، مقاومت کردند و به سمت اعضای کمیسیون سنگ پرتاب نمودند. ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهد که مردم به سمت دستگاه بلدوزر و خودروی نظامی طالبان سنگ می‌اندازند.

منابع محلی تأکید کرده‌اند که راننده بلدوزر شهرداری غزنی بر اثر اصابت سنگ جان باخته است. فرماندهی امنیت طالبان در غزنی نیز این درگیری را تأیید کرده و اعلام نموده که ابتدا بر سر مالکیت زمین میان کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و شماری از اهالی محل درگیری لفظی رخ داد و سپس مردم به سوی یک راننده بلدوزر سنگ پرتاب کردند.

در خبرنامه این فرماندهی آمده است که راننده مجروح برای درمان به کابل منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات جان باخت. فرماندهی امنیت غزنی افزوده که چند فرد مظنون در ارتباط با این رویداد بازداشت شده‌اند و تحقیقات ادامه دارد.

طالبان روند بازپس‌گیری زمین‌هایی را که غصب‌شده می‌دانند، در سراسر کشور با سرعت پیش می‌برند و تاکنون چندین شهرک را دولتی اعلام کرده‌اند؛ در حالی که برخی مالکان این زمین‌ها مدعی داشتن سند قانونی مالکیت هستند. در این بین دو شهرک بزرگ مربوط به شیعیان، در غرب شهر کابل و در نوآباد شهر غزنی نیز از سوی این کمیسیون امارتی اعلام شده و ساکنان آن بلا تکلیف هستند.

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