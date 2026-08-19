به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با صدور حکم ریاستجمهوری ترکیه، اعضای جدید «شورای مشورتی ریاست فرهنگ علوی ـ بکتاشی و جمخانهها» (Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu) تعیین شدند.
بر اساس حکم شماره ۲۰۲۶/۲۳۵ ریاستجمهوری ترکیه که با امضای رجب طیب اردوغان صادر شده است، ۱۱ نفر به عضویت شورای مشورتی این نهاد درآمدند.
در میان اعضا، نام صلاحالدین اوزگوندوز (Selahattin Özgündüz)، رهبر جعفریان ترکیه نیز به چشم میخورد. حضور وی در این شورا، در کنار دیگر شخصیتهای علوی و بکتاشی، از منظر حضور و مشارکت جامعه جعفری ترکیه در ساختارهای رسمی مشورتی مرتبط با جوامع اهلبیت(ع) حائز اهمیت است.
اعضای این شورا عبارتاند از: متین تارهان، صلاحالدین اوزگوندوز، سردار غازی کارابابا، تیمور جان اولوسوی، داوود اسکیاوجاک، اشرف دوغان، حاجی دورسون گوموشاوغلو، یحیی کالندر، علمدار مصطفی یالچین، حسین اوغورلو و محرم ارجان.
در پیام منتشرشده به مناسبت تشکیل این شورا، ضمن قدردانی از حمایت و همکاری محمد نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، ابراز امیدواری شده است که فعالیت اعضای شورای مشورتی به تقویت برنامههای ریاست فرهنگ علوی ـ بکتاشی و جمخانهها و تحکیم وحدت و همبستگی اجتماعی در ترکیه کمک کند.
همچنین ضمن تبریک به اعضای جدید، برای آنان در انجام مسئولیتها و ارائه خدمات مؤثر و سازنده آرزوی موفقیت شده است.
انتصاب صلاحالدین اوزگوندوز به این شورای مشورتی را میتوان از جمله تحولات قابل توجه در زمینه بهرسمیتشناختن نقش و جایگاه جامعه جعفری ترکیه در گفتوگوها و سازوکارهای رسمی مرتبط با تنوع مذهبی و فرهنگی این کشور ارزیابی کرد.
.
..........................
پایان پیام
نظر شما