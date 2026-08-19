به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست نقد و بررسی کتاب برگزیده جایزه ادبی شهید اندرزگو «من ربانی شیرازی هستم» با حضور فاطمه رحیمی (نویسنده کتاب) اسماعیل بیدار (پژوهشگر حوزه تاریخ) و افروز مهدیان (مجری کارشناس) پنجشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ در سروستان باغ کتاب برگزار میشود.
کتاب «من ربانی شیرازی هستم» اثری است که به زندگی شخصی، علمی و مبارزات مرحوم آیتالله عبدالرحیم ربانی شیرازی میپردازد و فعالیتهای او پس از انقلاب را شرح میدهد.
در این کتاب خواننده با زندگی و چهرهای برجسته از مبارزین و علمای شیراز، عبدالرحیم ربانی شیرازی، آشنا میشود. این کتاب که از دیدگاه سوم شخص نگاشته شده، تصویری جامع از زندگی، مبارزات و باورهای این شخصیت تأثیرگذار را به نمایش میگذارد. کتاب من ربانی شیرازی هستم صرفاً شرح حال یک شخصیت نیست؛ بلکه بازتابدهنده روحیه مقاومت و ارادهای است که در جریانات انقلاب در شیراز نقش بسزایی داشتهاند.
نمایشگاه کتب تاریخ معاصر از ۲۶ مرداد تا ۶ شهرویور در باغ کتاب تهران برگزار میشود همچنین در حاشیه این نمایشگاه نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان برگزار میشود.
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