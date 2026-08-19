ابعاد فرهنگی و خانوادگی زندگی رهبر شهید کمتر دیده شده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به ابعاد فرهنگی و خانوادگی شخصیت رهبر شهید انقلاب، گفت: رهبر شهید هم فرهنگدان بود، هم فرهنگشناس و هم فرهنگساز و بسیاری از شخصیتهای فرهنگی را به نام میشناخت و آثار آنان را دنبال میکرد.
وی اظهار داشت: بسیاری از شخصیتهای مؤثر فرهنگی، چه در حوزه موسیقی، چه در حوزههای هنری و چه در عرصه فرهنگ عمومی، مورد توجه رهبر شهید بودند. گاهی اوقات اگر پس از سالها یکی از این شخصیتها را میدید، او را به اسم میشناخت و خطاب میکرد. اگر رمانی نوشته بودند، کتابی منتشر کرده بودند یا اجرای هنری داشتند، آثارشان را میدید و از فعالیتهای فرهنگی آنان مطلع بود.
خسروپناه ادامه داد: جالب است این نکته را هم عرض کنم که ما جلسهای در دفتر مقام معظم رهبری داشتیم که هر هفته، شنبهها بعدازظهر برگزار میشد و جلسه مهمی بود و برخی مسائل حوزه فرهنگ نیز در آن مطرح میشد. نقل میشد که رهبر شهید پیش از این جلسات برخی اخبار فرهنگی را میدیدند و مطالعه میکردند تا در جلسه مطرح شود.
وی افزود: اگر یک خواننده ترانهای اجرا میکرد، یک آهنگساز اثری میساخت، کتاب یا رمانی منتشر میشد، شعری سروده میشد یا فیلمی تولید میشد، رهبر شهید آن را میدیدند یا استماع میکردند و تأکید میکردند که دفتر با آن شخص تماس بگیرد، از او تشکر کند و بگوید که کار بسیار خوب، ارزنده و اثرگذاری انجام داده است؛ مثلاً شعر زیبایی سروده شده یا ترانه خوبی اجرا شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: این بسیار عجیب و قابل توجه است که ایشان نهتنها فرهنگدوست، بلکه فرهنگشناس بودند؛ شخصیتهای فرهنگی را میشناختند، آثارشان را دنبال میکردند و افرادی را که در این حوزه قدم برمیداشتند، تشویق میکردند.
تأکید رهبر شهید بر تدوین اسناد راهبردی حوزه فرهنگ
خسروپناه با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر فعالیتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فرهنگ گفت: رهبر شهید بسیار تأکید داشتند که ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی اسناد مربوط به حوزه فرهنگ را تدوین کنیم.
وی بیان کرد: ستاد انقلاب فرهنگی که در اوایل انقلاب شکل گرفت، بعدها به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد. رهبر شهید این پیشنهاد را به حضرت امام ارائه کردند و حضرت امام نیز آن را پذیرفتند و مصوب شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در ابتدا، کار اصلی ستاد انقلاب فرهنگی بیشتر بر حوزه دانشگاه متمرکز بود؛ یعنی دانشگاهها با رویکرد ایرانی ـ اسلامی شکل بگیرند و بتوانند برای نیازهای کشور نیروی انسانی تربیت کنند. دانشگاه تربیت مدرس نیز از مصوبات همین مجموعه بود، چراکه کشور با کمبود استاد و مدرس دانشگاه مواجه بود.
وی ادامه داد: رهبر شهید که در آن مقطع رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بودند، تأکید داشتند که شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر مسائل دانشگاه، به فرهنگ عمومی و علم و فناوری نیز بپردازد. حوزههای دیگری نیز مورد توجه شورا قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به بنیاد علم و مباحث مربوط به ستادهای نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی اشاره کرد که این موارد نیز بر اساس توصیهها و تأکیدات رهبر شهید دنبال شد.
خسروپناه خاطرنشان کرد: رهبر شهید تأکید داشتند که در حوزه فرهنگ عمومی سند تدوین کنیم. «نقشه مؤثر فرهنگی» نیز پیشنهاد خود ایشان بود. ایشان فرمودند شورا علاوه بر نقشه مهندسی فرهنگی که بعدها بر آن تأکید شد، به فرهنگ عمومی نیز توجه کند.
وی گفت: همچنین تأکید داشتند که این ساختار در استانهای مختلف نیز شکل بگیرد؛ یعنی در استانها و شهرها شوراهای فرهنگی تشکیل شود و قرارگاه فرهنگی برای انجام فعالیتهای فرهنگی شکل بگیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه قرارگاه فرهنگی باید زمینهساز رشد و ارتقای فرهنگ عمومی باشد، اظهار داشت: متأسفانه ترمز فرهنگی، در هنگامی که باید نشاط فرهنگی، رشد فرهنگی و ارتقای فرهنگ عمومی ایجاد شود، نباید به وجود بیاید. تأکید ایشان بر این بود که ساختارهای فرهنگی باید در خدمت رشد و ارتقای فرهنگ عمومی قرار گیرند، نه اینکه مانع فعالیتهای فرهنگی شوند.
تدوین اسناد موسیقی، صنایع دستی و سینما با تأکید رهبر شهید
خسروپناه افزود: در دورهای که ما در شورا حضور داشتیم نیز رهبر شهید تأکید داشتند که اسناد مختلف فرهنگی تدوین شود؛ از جمله سند موسیقی، سند صنایع دستی و سند سینما تا با تدوین این اسناد، راهبری و سیاستگذاری راهبردی این حوزههای فرهنگی شکل بگیرد.
وی ادامه داد: هدف از این اسناد، حمایت از اصحاب فرهنگ، حمایت از تفکر ایرانی ـ اسلامی، حفظ اصالت خانواده و صیانت از فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی بود. این اسناد با توصیه و تأکید رهبر شهید دنبال شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: البته ایشان بسیار پیگیری میکردند که کار ما در حد نوشتن اسناد و تصویب آنها باقی نماند، بلکه این اسناد باید اجرایی شوند و در صحنه و میدان، ظهور و بروز پیدا کنند. ما این موارد را بارها از رهبر شهید میشنیدیم و از فرمایشات ایشان استفاده میکردیم.
وی تأکید کرد: به این معنا، فرمایشات رهبر شهید جهتدهنده فعالیتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
ابعاد فرهنگی و خانوادگی زندگی رهبر شهید کمتر دیده شده است
خسروپناه در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: رهبر شهید ابعاد مختلفی داشتند که کموبیش مردم بیشتر ابعاد سیاسی شخصیت ایشان را میبینند؛ حضور ایشان در میان مردم، سفرهای استانی و دیدارهای مردمی با رهبری نیز از جمله این ابعاد است.
وی افزود: اما اگر قرار باشد من بهعنوان یک کارگردان، سریال یا فیلمی درباره رهبر شهید بسازم، یکی از مهمترین بخشهایی که به تصویر میکشم، نوع تعامل و رفتار ایشان با خانواده است؛ بهویژه تعاملی که با همسرشان قبل از انقلاب، در دوران تبعید و زندان و در مقاطع مختلف زندگی داشتند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: این موضوع بسیار مهم است؛ زیرا ما معمولاً عادتی داریم که بزرگان را تمجید و تکریم میکنیم و از آنان یاد میکنیم، اما گاهی توجه نمیکنیم که خانواده آنها چه نقش مهمی در موفقیت و شکلگیری شخصیتشان داشتهاند.
وی گفت: اگر همسر رهبر معظم انقلاب همراهی نمیکردند، قطعاً بسیاری از توفیقات نصیب ایشان نمیشد. همچنین نقشی که خانواده ایشان در تربیت فرزندان داشتند، بسیار مهم است.
خسروپناه با اشاره به فرزندان رهبر شهید اظهار داشت: هر چهار پسر ایشان در مسیر علمی رشد کردند و در دوران حاکمیت ایشان نیز به شهادت رسیدند. نقش مستقیم همسر رهبر شهید در تربیت، شکوفایی و رشد فرزندان نیز بسیار مهم بود.
وی افزود: فرزندان ایشان عالِم، فاضل و دانشمند بودند و در کنار تحصیلات حوزوی، علوم نوین را نیز فراگرفته بودند؛ زباندان بودند و با ادبیات، هنر و مباحث فرهنگی آشنایی و تسلط داشتند.
معنویت، تهجد و انس با قرآن؛ ساحت کمتر دیدهشده زندگی رهبر شهید
خسروپناه با تأکید بر اهمیت توجه به ابعاد معنوی و فردی زندگی رهبر شهید گفت: ایشان حتی در تربیت نوهها نیز توجه ویژهای داشتند و برای تربیت آنها وقت میگذاشتند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من این ساحت از زندگی رهبر شهید کمتر دیده شده است؛ ساحت معنویت، نماز شبهایی که داشتند، تهجد و انس ایشان با قرآن.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان اظهار داشت: اگر این بُعد فردی و خانوادگی رهبر شهید به نمایش گذاشته شود، به نظرم بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ چراکه این ابعاد میتواند تصویر کاملتر و عمیقتری از شخصیت ایشان در اختیار جامعه قرار دهد.
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