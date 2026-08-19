به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه الجزیره در گزارشی نوشت که برخی از کشورهای آسیایی پس از اختلال در انتقال انرژی ناشی از تجاوز آمریکا به ایران، به استفاده بیشتر از زغالسنگ سوق داده شدهاند.
شرکت تنگلا ریسورسز (Thungela Resources)، تولیدکننده زغالسنگ حرارتی آفریقای جنوبی، این هفته اعلام کرد که سود این شرکت در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ برابر شده است؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر افزایش تولید و رشد تقاضا و بهای زغالسنگ در بحبوحه تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران رخ داده است.
همزمان با تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و بسته شدن تنگه هرمز از سوی تهران، بحران گستردهای در بازار انرژی جهان ایجاد شده است. اختلال در صادرات نفت و گاز و افزایش شدید قیمت نفت باعث شده برخی کشورها برای تأمین برق خود به زغالسنگ بهعنوان یکی از در دسترسترین گزینههای جایگزین روی آورند. اگرچه قیمت زغالسنگ نیز افزایش یافته اما این سوخت همچنان نسبت به نفت ارزانتر و در بسیاری از بازارها در دسترستر است.
آسیا بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این بحران قرار گرفته است؛ زیرا بخش قابل توجهی از نیاز انرژی این قاره از کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین میشود.
طبق دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۲۲ حدود ۸۲ درصد محمولههای نفت و گاز عبوری از تنگه هرمز به مقصد آسیا ارسال شده بود و چین، هند، ژاپن و کرهجنوبی اصلیترین مقصدها بودند.
کدام کشورها مصرف زغالسنگ را افزایش دادهاند؟
بر اساس تحلیل شرکت دادههای انرژی امبر (Ember)، در بدترین سناریو، تولید زغالسنگ جهان تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت.
ژاپن و کرهجنوبی: ژاپن برای مقابله با شوک انرژی، محدودیتهای مربوط به برخی نیروگاههای قدیمی و آلاینده زغالسنگ را کاهش داده و کرهجنوبی نیز تعطیلی برخی نیروگاههای زغالسنگ را که قرار بود تا سال ۲۰۴۰ متوقف شوند، به تعویق انداخته است.
بنگلادش: پس از اعمال خاموشی، تعطیلی دانشگاهها و سهمیهبندی فروش سوخت، تولید برق با زغالسنگ را افزایش داده است.
تایلند، فیلیپین و ویتنام: برای حفظ ذخایر محدود گاز خود، به استفاده بیشتر از نیروگاههای زغالسنگ روی آوردهاند.
پاکستان: دادههای سازمان تنظیم مقررات برق نشان میدهد که تولید برق از زغالسنگ وارداتی تا ژوئیه ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۰ درصد افزایش یافته است.
چین و هند: بهتنهایی حدود ۷۰ درصد زغالسنگ جهان را مصرف میکنند و در عین حال از تولیدکنندگان بزرگ این سوخت نیز هستند. در هند، افزایش تقاضای برق، از جمله به دلیل موجهای گرمای شدیدتر، دولت را به سمت اجرای پروژههای جدید استخراج زغالسنگ سوق داده است.
کدام کشورها از افزایش قیمت زغالسنگ سود میبرند؟
اندونزی با فاصله زیاد بزرگترین صادرکننده زغالسنگ جهان است و پس از آن استرالیا و روسیه قرار دارند. اندونزی در ماه مارس برنامههای قبلی خود برای کاهش تولید زغالسنگ و کنترل مازاد عرضه را تغییر داد تا از افزایش قیمتها بهره ببرد. قیمت زغالسنگ در ژوئیه به حدود ۱۳۱.۸۵ دلار در هر تن رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲.۲۰ دلار بود.
افزایش تولید معدن انشام در ایالت «کوئینزلند» استرالیا و همچنین رشد تقاضا و قیمتها در استرالیا و آفریقای جنوبی از عوامل اصلی این افزایش سود اعلام شده است. تولید معدن انشام در نیمه نخست سال، همزمان با اوجگیری جنگ، ۳۸ درصد افزایش یافت و به ۲.۲ میلیون تن رسید. این میزان در دوره مشابه قبلی ۱.۶ میلیون تن بود.
تنگلا همچنین اعلام کرده است که با نزدیک شدن بازارهای اروپا و آسیا به فصل زمستان، انتظار میرود قیمتها همچنان بالا باقی بمانند.
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