به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان نخستین روز سفر خود به عراق، به همراه هیأت پارلمانی کشورمان با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس، و جمعی از نمایندگان عراق دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار، ضمن تبریک تشکیل مجلس عراق و کسب ریاست آن از سوی الحلبوسی گفت: از دولت و ملت عراق برای تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب کمال قدردانی را دارم. همچنین از میزبانی شایسته ملت و دولت عراق از زائران اربعین حسینی تشکر میکنم. دولت، ملت، عشایر و همه موجودیت عراق در میزبانی از زائران حسینی و نیز در تشییع امام شهیدمان که مایه آرامش و دلگرمی ما به شمار میرفت، سنگ تمام گذاشتند.
قالیباف با اشاره به علت اصلی بحرانهای منطقه افزود: مقصر تمامی مسائل و بحرانهای منطقه، آمریکای جنایتکار و دخالتهای آنهاست. همچنین غده سرطانی اسرائیل که توسط انگلیس در منطقه ما نهاده شد، این خسارتها را به بار آورد.
شکست هیمنه آمریکا توسط ملت ایران
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ملت ایران با مقاومت و وفاداری، با نیروهای نظامی و درایت فرماندهی کل قوا، هیمنه آمریکا را شکسته و آنها را پشیمان کردند تا جایی که امروز آمریکا که در استیصال به سر میبرد، هم با خروج از جنگ دچار بیاعتباری میشود و هم با ادامه آن دهها مشکل برای خود ایجاد میکند.
قالیباف تأکید کرد: این درسی بود که ایران و مقاومت ملت ما به استکبار و کل دنیا داد و مقاومت، تنها راه پیروزی است و اگر آماده جنگ نباشیم، مذاکره هم ثمرهای نخواهد داشت.
وی گفت: تقویت ارتباطات دو کشور به ویژه در حوزه پارلمانی با اعزام گروههای دوستی پارلمانی نقش مهمی در تقویت مناسبات و تسهیل روابط دارد. اتصال راهآهن شلمچه-بصره، لایروبی اروندرود و توسعه روابط اقتصادی از اولویتهای مهم دو کشور است که پارلمانها میتوانند در این راستا به دولتها کمک کنند. ضعف ارتباطی دو کشور در حوزه توسعه روابط اقتصادی نمود دارد که به اندازه روابط سیاسی و فرهنگی قوی نیست.
رئیس مجلس عراق: خروج نیروهای آمریکایی از عراق، قریبالوقوع است
در ادامه، هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق، ضمن خوشآمدگویی به هیأت پارلمانی کشورمان، از تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب به عنوان یک نقطه عطف در پیوند عاطفی، معنوی و سیاسی دو کشور یاد کرد و با اشاره به جنگ رمضان گفت: باید ایستادگی تاریخی و اسطورهای ملت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورتان را ارج نهاد.
الحلبوسی گفت: مردم عراق، حکومت عراق و همه شخصیتهای موجود سیاسی، ضد تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران هستند و عراق نیز معتقد است اسرائیل غده سرطانی است و باید از بین برود.
رئیس مجلس عراق در پایان با یادآوری خروج قریبالوقوع نیروهای آمریکایی از عراق، بر توسعه روابط دو کشور به ویژه در امور اقتصادی تأکید کرد و خواستار تسهیل صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شد.
سارا فلاحی، شهین جهانگیری، محمدتقی نقدعلی و مهدی فلاح، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس کشورمان را در سفر به کشور عراق همراهی میکنند.
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