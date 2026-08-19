به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری رئیس پارلمان لبنان امروز در مقر ریاست پارلمان این کشور در عین التینه میزبان «کارگروه آمریکا برای لبنان» بود و طی آن اوضاع کلی منطقه و لبنان به ویژه جنوب این کشور بررسی شد.
بری در این دیدار با اشاره به خطراتی که مناطق جنوب لبنان با آن مواجه هستند، گفت: آنچه در جنوب لبنان رخ میدهد قابل تحمل نیست و چه بسا فراتر از آن چیزی است که در غزه اتفاق افتاده یا در حال رخ دادن است.
وی به حجم خسارتهای وارده به غیرنظامیان، اموال و اماکن باستانی اشاره کرد و گفت: جنایتها، کشتار علیه انسانها، اموال و آثار باستانی و قتل غیرنظامیان نقض ابتداییترین حقوق، معاهدات و هنجارهای بینالمللی و انسانی است.
کارگروه آمریکا برای لبنان یک سازمان آمریکایی است که بر مسائل مربوط به لبنان و روابط دو کشور اهتمام دارد و هیأت این گروه در سفر به لبنان همچنین با «نواف سلام» نخستوزیر لبنان دیدار و درباره اوضاع این کشور و منطقه گفتوگو کرد.
سفر این هیأت آمریکایی به لبنان در حالی است که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور همچنان ادامه دارد و تنها در روز ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) در حمله این رژیم به دو شهرک انصار و دیر الزهرانی و دیگر مناطق استان النبطیه، ۱۱ نفر شهید و ۱۹ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
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