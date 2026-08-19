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رئیس پارلمان لبنان:

جنایت‌های اسرائیل در جنوب لبنان فراتر از غزه است/ کشتار غیرنظامیان و تخریب آثار باستانی قابل تحمل نیست

۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۴
کد مطلب: 1854561
جنایت‌های اسرائیل در جنوب لبنان فراتر از غزه است/ کشتار غیرنظامیان و تخریب آثار باستانی قابل تحمل نیست

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، در دیدار با هیأت کارگروه آمریکا برای لبنان، با اشاره به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، تأکید کرد که آنچه در جنوب لبنان رخ می‌دهد غیرقابل تحمل است و چه بسا فراتر از آن چیزی است که در غزه اتفاق افتاده یا در حال رخ دادن است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری رئیس پارلمان لبنان امروز در مقر ریاست پارلمان این کشور در عین التینه میزبان «کارگروه آمریکا برای لبنان» بود و طی آن اوضاع کلی منطقه و لبنان به ویژه جنوب این کشور بررسی شد.

بری در این دیدار با اشاره به خطراتی که مناطق جنوب لبنان با آن مواجه هستند، گفت: آنچه در جنوب لبنان رخ می‌دهد قابل تحمل نیست و چه بسا فراتر از آن چیزی است که در غزه اتفاق افتاده یا در حال رخ دادن است.

وی به حجم خسارت‌های وارده به غیرنظامیان، اموال و اماکن باستانی اشاره کرد و گفت: جنایت‌ها، کشتار علیه انسان‌ها، اموال و آثار باستانی و قتل غیرنظامیان نقض ابتدایی‌ترین حقوق، معاهدات و هنجارهای بین‌المللی و انسانی است.

کارگروه آمریکا برای لبنان یک سازمان آمریکایی است که بر مسائل مربوط به لبنان و روابط دو کشور اهتمام دارد و هیأت این گروه در سفر به لبنان همچنین با «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان دیدار و درباره اوضاع این کشور و منطقه گفت‌وگو کرد.

سفر این هیأت آمریکایی به لبنان در حالی است که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور همچنان ادامه دارد و تنها در روز ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) در حمله این رژیم به دو شهرک انصار و دیر الزهرانی و دیگر مناطق استان النبطیه، ۱۱ نفر شهید و ۱۹ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

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