به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صدر اعظم آلمان درخواست وزیر تندروی امنیت داخلی رژیم اشغالگر قدس را برای کشتار روزانه در نوار غزه به شدت محکوم کرد.
براساس این گزارش، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، درخواست ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، برای کشتار روزانه در غزه را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی مرتس ضمن اعلام این مطلب گفت: درخواستهای غیرانسانی بنگویر غیرقابل قبول است و وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به زودی در نشستی در مورد تحریم سیاستمداران افراطی اسرائیلی بحث و گفتوگو خواهند کرد.
سباستین هیله، معاون سخنگوی دولت آلمان، در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت: صدراعظم درخواستهای غیرانسانی وزیر بنگویر را که ناقض قوانین بینالمللی است، به شدت محکوم میکند. این درخواستها غیرقابل قبول هستند.
این مقام دولت آلمان گفت: سران کشورها و دولتهای اتحادیه اروپا در اجلاس ژوئن خود توافق کردند تا تحریمهایی علیه سیاستمداران افراطی که از نقض کرامت انسانی و قوانین بینالمللی حمایت میکنند، تدوین کنند. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در روزهای آینده در جلسه غیررسمی خود در گیمنیش به این موضوع خواهند پرداخت. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشنهادهایی را در این مورد ارائه خواهد کرد.
گفتنی است، بنگویر اخیراً خواستار تشدید حملات هوایی به نوار غزه و کشتن ۳۰ تا ۴۰ فلسطینی توسط اسرائیل بهطور روزانه شده است، ضمن اینکه درخواستها برای اسکان مجدد اسرائیلیها در این منطقه محصور فلسطینی به قیمت از بین رفتن جمعیت بومی را نیز از سر گرفته است.
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