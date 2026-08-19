به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق امروز میزبان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت همراه وی بود و طی آن افق‌های همکاری مشترک بررسی شد.

دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که الزیدی در این دیدار بر عمق روابط بین عراق و ایران و پیوندها و اشتراکات دو کشور تأکید کرد.

در این دیدار همچنین افق‌های همکاری و اقدام مشترک و راهکارهای تقویت روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف در راستای خدمت به منافع مشترک دو کشور و دو ملت همسایه مورد بررسی قرار گرفت.

نخست‌وزیر عراق همچنین بر عمق روابط عراق و ایران، پیوندها و اشتراکات تاریخی، جغرافیایی و دینی دو کشور تأکید کرد و مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از عراق به ویژه حمایت‌های آن در جریان جنگ علیه باندهای تروریستی داعش را ستود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر به عراق، از تلاش‌های دولت عراق در میزبانی و خدمت به زائران ایرانی در ایام اربعین امام حسین(ع) تمجید و بر علاقه‌مندی تهران برای تداوم توسعه روابط دوجانبه و گسترش افق‌های همکاری به منظور تحقق منافع مشترک دو ملت تأکید کرد.

جزئیات سفر قالیباف به بغداد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ با استقبال عدنان فیحان، نایب‌رئیس اول پارلمان عراق، و هیأت همراه وارد بغداد پایتخت این کشور شد. این سفر دو روزه، در رأس یک هیأت پارلمانی صورت گرفته و هدف اصلی آن گفت‌وگو و تبادل نظر با مقامات ارشد عراقی و چهره‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی این کشور است.

قالیباف پیش از عزیمت از فرودگاه مهرآباد، در تشریح برنامه سفر تأکید کرد که روابط دو ملت ایران و عراق پیوندی تاریخی و ناگسستنی است که بر پایه برادری در سخت‌ترین روزها، مقاومت در برابر دخالت‌های بیگانه و باور به سرنوشت مشترک بنا شده است.

وی همچنین از این سفر به‌عنوان فرصتی برای آغاز گام‌های عملی و بلندی در تحکیم امنیت درون‌زا و مشترک دو کشور و رفاه دو ملت یاد کرد و با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای، گفت آینده منطقه بدون شک شاهد نظم جدیدی خواهد بود.

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