به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جک سالیوان، مشاور امنیت ملی پیشین ایالات متحده، در تحلیلی تند از وضعیت فعلی تنش‌ها، اعلام کرد که دونالد ترامپ آمریکا را در یک «بن‌بست استراتژیک» قرار داده است.

وی معتقد است که بهترین گزینه، یعنی بازگشت به گذشته و عدم شروع این جنگ، دیگر در دسترس نیست و اکنون کاخ سفید با دو انتخاب دشوار و بد روبروست.

به گفته سالیوان، گزینه اول ادامه جنگ است که هزینه‌های کمرشکنی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته و خطر تشدید تنش‌ها را به دنبال دارد. گزینه دوم نیز پذیرش توافقی است که وی آن را «بسیار بد» توصیف کرد؛ توافقی که ایران هر هفته به مطالبات آن می‌افزاید و قیمت خروج از بحران را برای آمریکا بالاتر می‌برد.

مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا تصریح کرد که برای متقاعد کردن ایران به بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن باید بهای گزافی بپردازد. این هزینه‌ها شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، کاهش گسترده تحریم‌ها و احتمالاً ایجاد یک صندوق بزرگ برای بازسازی ایران خواهد بود.

سالیوان در پایان پیش‌بینی کرد که ترامپ در نهایت چاره‌ای جز اتخاذ این تصمیم سخت و پذیرش شروط ایران نخواهد داشت.

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