همگرایی بدر و النجباء برای حمایت از امنیت، ثبات و حاکمیت عراق

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر، و شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء، روز چهارشنبه بر اهمیت وحدت مواضع ملی و حمایت از اقدامات در راستای حفاظت از امنیت و حاکمیت عراق تأکید کردند.

بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای هادی العامری، وی در دفتر خود در بغداد از هیأتی از جنبش النجباء به ریاست شیخ علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی این جنبش، استقبال کرد.

در این دیدار، آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دو طرف همچنین تحولات جاری در عرصه منطقه‌ای و پیامدهای آن را بررسی کردند.

بر اساس این بیانیه، دو طرف بر اهمیت وحدت مواضع در قبال مسائل ملی، حمایت از هر اقدامی که به حفاظت از امنیت و منافع عراق منجر شود و ضرورت حفظ ثبات و حاکمیت این کشور تأکید کردند.

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