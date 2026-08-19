محمد محقق: تفاوت ما با طالبان در جایگاه عقل است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد محقق، رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، در یادداشتی که در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرده، به این پرسش پاسخ داده است که تفاوت او به‌عنوان یک روحانی با طالبان در چیست.

محقق نوشته است برخی خبرنگاران این پرسش را با این پیش‌فرض مطرح می‌کنند که چون او نیز روحانی است، از نظر فکری و دینی تفاوت اساسی با طالبان ندارد.

او در پاسخ، به سخنانی منتسب به محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، اشاره کرده است. به روایت محقق، حنفی گفته است که «در شریعت اسلام عقل، منطق و تحقیق جایگاهی ندارند».

محقق با استناد به این سخنان نوشته است اگر حکومتی برای عقل، منطق و تحقیق جایگاهی قائل نباشد، جامعه جهانی نیز باید هنگام تعامل با آن، این نگرش را در شناخت ماهیت و شیوه حکمرانی‌اش در نظر بگیرد.

او در ادامه تأکید کرده است که عقل در اندیشه اسلامی جایگاهی بنیادین دارد و آن را وجه تمایز انسان از دیگر موجودات و «رسول باطنی» انسان توصیف کرده است.

رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان همچنین به قاعده مشهور ملازمه میان عقل و شرع اشاره کرده و نوشته است که بر اساس این دیدگاه، میان حکم قطعی عقل و حکم شرع ناسازگاری وجود ندارد.

محقق همین مسئله را یکی از تفاوت‌های اساسی میان دیدگاه خود و رویکرد طالبان دانسته و یادداشتش را با عبارت «فتأمل» به پایان رسانده است.

اظهارات او در شرایطی مطرح می‌شود که نحوه تفسیر شریعت، جایگاه عقل و اجتهاد و نسبت میان احکام دینی و شیوه حکمرانی، از موضوعات مورد اختلاف میان طالبان و شماری از جریان‌های دینی و سیاسی افغانستان است.

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