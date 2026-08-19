بازداشت مدیر و آموزگاران «شمع هدایت» پس از انفجار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع در غرب کابل می‌گویند طالبان در ادامه تحقیقات درباره انفجار مدرسه خصوصی «شمع هدایت»، مدیر این مدرسه، دو معلم و شماری از افراد مرتبط با مدرسه و محل حادثه را بازداشت کرده‌اند.

همچنین رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مدیر و دو معلم مدرسه، پدران دو دانش‌آموز، نماینده کوچه و دو نفر از ساکنان محل روز سه‌شنبه، ۲۷ مرداد، بازداشت شده‌اند و همچنان در بازداشت طالبان به‌سر می‌برند. بر این اساس، شمار افراد بازداشت‌شده دست‌کم هشت نفر است. طالبان تاکنون به‌طور رسمی درباره علت این بازداشت‌ها توضیح نداده‌اند.

یکی از منابع محلی گفته است بازداشت برخی ساکنان به خراب بودن دوربین‌های امنیتی کوچه محل انفجار ارتباط دارد. رسانه‌ها هویت یکی از بازداشت‌شدگان را فردی با نام «دکتر نادر» ذکر کرده است.

رسانه‌ای دیگر نیز به نقل از منابع محلی از بازداشت مدیر مدرسه، یک معلم و پدران دو دانش‌آموز خبر داده و نوشته است که این افراد به حوزه هجدهم امنیتی منتقل شده‌اند. این رسانه همچنین گزارش داده که طالبان مدرسه «شمع هدایت» را تحت نظر گرفته و ورود افراد به آن را محدود کرده‌اند. شمار بازداشت‌شدگان در گزارش‌های منتشرشده یکسان نیست.

انفجار عصر دوشنبه، ۲۶ مرداد، حدود ساعت ۱۶:۳۰ در مدرسه «شمع هدایت» در شهرک مهدیه، در منطقه شیعه‌نشین و هزاره‌نشین غرب کابل رخ داد.

یونیسف اعلام کرده است که در این حادثه ۴۲ کودک ۹ تا ۱۴ ساله زخمی شده‌اند. این نهاد خواستار تحقیق کامل درباره چگونگی وقوع انفجار شده و تأکید کرده است که مدارس باید محیطی امن برای کودکان باشند.

همچنین مرکز درمانی «Emergency» اعلام کرده است که دست‌کم ۳۵ دانش‌آموز مجروح را پذیرش کرده که همگی بین ۱۰ تا ۱۴ سال داشته‌اند و دست‌کم سه نفر از آنان به عمل جراحی نیاز پیدا کرده‌اند.

درخواست برای تحقیقات مستقل

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، این حادثه را محکوم کرده و با اشاره به اینکه بار دیگر منطقه عمدتاً هزاره‌نشین کابل هدف قرار گرفته است، خواستار تحقیق مستقل و پاسخگو کردن عاملان شده است. یوناما نیز بر ضرورت روشن‌شدن شرایط وقوع انفجار تأکید کرده است.

یونیسف نیز روز ۱۹ اوت اعلام کرد که باید درباره این رویداد تحقیق کامل صورت گیرد و حقوق، امنیت و کرامت کودکان در همه شرایط حفظ شود.

بازداشت کارکنان مدرسه و ساکنان محل در حالی صورت گرفته است که هنوز طالبان نتیجه تحقیقات خود درباره منشأ انفجار، هویت عامل یا عاملان احتمالی و علت بازداشت افراد را به‌طور عمومی منتشر نکرده‌اند.

دشت برچی و دیگر مناطق هزاره‌نشین غرب کابل طی سال‌های گذشته بارها هدف حملات خونین علیه مدارس، آموزشگاه‌ها، مساجد و دیگر مراکز غیرنظامی قرار گرفته‌اند و داعش خراسان مسئولیت بسیاری از آن حملات را برعهده گرفته است. همین سابقه سبب شده است که روایت‌های متفاوت درباره انفجار «شمع هدایت» و نحوه تحقیقات طالبان با حساسیت گسترده‌ای دنبال شود.

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