اعتماد نکردن به آمریکا درسی است که باید از تاریخ گرفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین روحالله راسل در محفل تفسیر قرآن کریم پیش از ظهر امروز که در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، این حادثه را یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران دانست و اظهار داشت: این حادثه نشان داد اعتماد به آمریکا و انگلیس نمیتواند زمینهساز عزت و استقلال ملت ایران باشد.
راسل با اشاره به نهضت ملی شدن صنعت نفت افزود: پس از تلاش ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت و روی کار آمدن دولت مصدق، آمریکا با اجرای کودتا دولت قانونی کشور را ساقط و زمینه بازگشت محمدرضا پهلوی به ایران را فراهم کرد.
وی ادامه داد: آیتالله کاشانی پیش از کودتا درباره اعتماد به آمریکا هشدار داده بود، اما این هشدار مورد توجه قرار نگرفت و نتیجه اعتماد به آمریکا، هم برای دولت وقت و هم برای ملت ایران خسارتبار بود.
کارشناس تفسیر قرآن با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران از سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده است، خاطرنشان کرد: نباید تاریخ دشمنی آمریکا با ایران را از اول انقلاب دانست؛ بلکه کودتای ۲۸ مرداد یکی از نمونههای روشن دخالت آمریکا در امور داخلی کشور و تلاش برای تغییر ساختار سیاسی ایران بود.
راسل با اشاره به حوادث سالهای پس از انقلاب تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف تلاش کردهاند با ایجاد آشوب و بیثباتی، نظام اسلامی را تضعیف کنند، اما حضور و هوشیاری مردم مانع از تحقق اهداف آنان شده است.
وی در ادامه با اشاره به آیات ابتدایی سوره مبارکه ممتحنه، این آیات را حاوی آموزههایی درباره نحوه مواجهه مؤمنان با دشمنان دانست و گفت: خداوند در این آیات مؤمنان را از برقراری رابطه دوستی و تکیه بر دشمنان خدا و دشمنان جامعه اسلامی برحذر میدارد و برای این نهی، دلایل روشنی بیان میکند.
راسل با اشاره به آیه نخست سوره ممتحنه افزود: قرآن کریم یادآوری میکند که دشمنان، به حق و حقیقتی که برای مؤمنان آمده است ایمان ندارند و پیامبر اکرم(ص) و مؤمنان را به دلیل ایمانشان مورد دشمنی قرار دادهاند؛ بنابراین ادعای دوستی دشمنان با مردم و خیرخواهی آنان باید با دقت و هوشیاری بررسی شود.
وی با بیان اینکه عملکرد دولت آمریکا در کشورهای مختلف نیز باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: تاریخ معاصر نشان میدهد آمریکا در بسیاری از کشورها با ادعای حمایت از مردم وارد شده، اما نتیجه سیاستهای آن در موارد مختلف، جنگ، ویرانی و بیثباتی بوده است.
کارشناس تفسیر قرآن کریم همچنین با اشاره به ادامه آیات سوره ممتحنه خاطرنشان کرد: قرآن کریم از مؤمنان میخواهد حضرت ابراهیم(ع) و همراهان او را الگوی خود قرار دهند؛ کسانی که در برابر دشمنان توحید مرزبندی روشنی داشتند و بر اصول و ایمان خود ایستادگی کردند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به عبرتهای تاریخی و آموزههای قرآن کریم گفت: یکی از درسهای مهم حوادث تاریخی برای جامعه اسلامی، حفظ بصیرت، شناخت دشمن و پرهیز از اعتماد به دشمنانی است که سابقه روشنی در دشمنی با ملتها و استقلال کشورها دارند.
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