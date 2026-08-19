فایق: استقلال بدون آزادی مردم کامل نیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، همزمان با ۲۸ مرداد، سالروز استقلال افغانستان، تأکید کرده است که استقلال یک کشور بدون برخورداری مردم آن از حقوق و آزادیهای اساسی، «استقلال کامل» نیست.
فایق در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «استقلال یک سرزمین، بدون آزادی مردمان آن، استقلال کامل نیست.»
او گفته است تجلیل از استقلال زمانی معنای واقعی پیدا میکند که همه شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و دختران، از حقوق اساسی خود از جمله حق تحصیل و اشتغال برخوردار باشند.
به گفته فایق، حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان باید در چارچوب قانون و یک نظام «مشروع و پاسخگو» تضمین شود و مردم بتوانند آزادانه و بهشکلی معنادار در تعیین سرنوشت و آینده کشور خود مشارکت داشته باشند.
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل افزوده است: «استقلال تنها رهایی از سلطه خارجی نیست؛ استقلال واقعی زمانی تحقق مییابد که اراده مردم محترم شمرده شود، کرامت انسانی آنان مصون باشد و هیچ شهروندی به دلیل جنسیت، قومیت، زبان، مذهب یا دیدگاه سیاسی از حقوق اساسی خود محروم نگردد.»
او در ادامه، بدون نامبردن مستقیم از طالبان در این بخش از پیام، گفته است در غیر این صورت «شعارهای میانتهی درباره استقلال» نمیتواند جای آزادی، حقوق شهروندی و حاکمیت اراده مردم را بگیرد.
این سخنان در شرایطی مطرح میشود که طالبان طی پنج سال حاکمیت خود محدودیتهای گستردهای بر حقوق و آزادیهای شهروندان، بهویژه زنان و دختران، اعمال کردهاند. دختران همچنان از تحصیل بالاتر از پایه ششم محروماند و زنان نیز امکان تحصیل دانشگاهی و فعالیت در بسیاری از مشاغل را ندارند.
۲۸ مرداد در افغانستان بهعنوان روز استقلال این کشور شناخته میشود. در سال ۱۲۹۸ خورشیدی و در دوره پادشاهی امانالله خان، افغانستان پس از جنگ سوم با بریتانیا استقلال خود در سیاست خارجی را تثبیت کرد.
طالبان نیز پس از بازگشت به قدرت، هر سال این مناسبت را گرامی داشتهاند؛ اما اظهارات فایق، مفهوم استقلال را از صرف رهایی از سلطه خارجی فراتر برده و آن را به آزادی شهروندان، حاکمیت قانون و حق مردم برای مشارکت در تعیین ساختار سیاسی کشور پیوند میزند.
.......................
پایان پیام/
نظر شما