روبرتو کارلوس واقعا مسلمان شد؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بررسی رسانههای ترکیهای نشان میدهد موج خبری از ترکیه و مشخصاً اظهارات علی شاهین (Ali Şahin)، نماینده حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه آغاز شده است.
شاهین در ۱۸ اوت ۲۰۲۶(روزگذشته) در حساب X خود اعلام کرد که در سفر به سائوپائولو با اعضای جامعه مسلمان برزیل دیدار کرده و شیخ جهاد حماده به او گفته است که روبرتو کارلوس حدود چهار هفته قبل نزد او رفته، شهادتین گفته و اسلام آورده است.
سایت Haberler.com یکی از نخستین رسانههایی است که این ادعا را منتشر کرده است.این رسانه ترکیهای خبر را در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ ساعت ۱۵:۲۳ به وقت ترکیه با تیتر: «روبرتو کارلوس مسلمان شد» منتشر کرده است.
در همان گزارش، منبع خبر پست علی شاهین معرفی شده و متن ادعای شیخ جهاد حماده نیز بازنشر شده است.
بعد از آن این خبر در رسانههای ترکیه و سپس رسانههای بینالمللی مثل کشور اندونزی، کشورهای عربی چرخید تا به ترند شبکههای اجتماعی با ادعای «روبرتو کارلوس مسلمان شد» تبدیل شود.
خبر مسلمان شدن کارلوس با تصاویر مراسم ازدواج اخیر اوبا سهیلا طاهری، همسر مراکشی مسلمانش، همزمان شد و همین موضوع باعث شد شایعه بسیار سریعتر در شبکههای اجتماعی پخش شود؛ اما ازدواج با یک زن مسلمان بهخودیخود اثباتکننده تغییر دین او نیست. و البته باید گفت نوع عقد به ظاهر اسلامی این مدافع سالهای دور فوتبال برزیل به شایعات دامن بیشتری زد.
مسلمان شدن کارلوس تایید رسمی نشد
هنوز هیچ تأیید رسمی از خود روبرتو کارلوس درباره این خبر منتشر نشده است. حتی رسانههایی که خبر را منتشر کردهاند، در متن خود از عباراتی مانند «ادعا شده»، «گزارش شده» و «هنوز تأیید نشده» استفاده میکنند.
مثلاً Goal نیز صراحتاً نوشته که خبر در انتظار تأیید روبرتو کارلوس است.از طرف دیگر، رسانههای بعدی نیز همین زنجیره را تکرار کردهاند و هیچ منبع مستقلی غیر از ادعای حماده به نقل از شاهین برای اصل ماجرا ارائه نکردهاند تا این خبر در حد شایعه بماند.
در میان انبوه شایعات، تصویری از این ستاره سرشناس فوتبال برزیل و بازیکن سابق رئال مادرید، در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد که او را با لباس سفید اسلامی و در حال سخنرانی پشت یک میکروفن نشان میدهد.
اما بررسیهای انجامشده نشان میدهد این تصویر واقعی نیست و با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده است.
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