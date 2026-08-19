شهادت ۱۰ فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی که شهر غزه و اردوگاه النصیرات را هدف قرار داد، ۱۰ نفر به شهادت رسیده و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدهاند.
جمعیت هلالاحمر فلسطین نیز اعلام کرد که بیمارستان صحرایی السرایا وابسته به این جمعیت، به پنج شهید، از جمله دو شهید که پیکرهایشان بهصورت متلاشیشده بوده، و همچنین ۱۵ مجروح در پی هدف قرار گرفتن مقر پلیس شهرداریها در استان غزه رسیدگی کرده است.
تیمهای امدادی هلالاحمر فلسطین در جریان امدادرسانی به این حادثه، هفت شهید و ۱۵ مجروح را منتقل کردند. همزمان، یک منبع در بخش امداد و اورژانس اعلام کرد شمار قربانیان حمله به ۹ شهید و ۱۵ مجروح افزایش یافته است؛ این حمله توسط یک پهپاد رژیم صهیونیستی در مرکز شهر غزه انجام شده بود.
در همین ارتباط، وزارت کشور و امنیت ملی فلسطین از میانجیها و جامعه جهانی خواستند برای توقف فوری تشدید خطرناک حملات رژیم صهیونیستی و کشتارهای صورتگرفته علیه نیروهای پلیس، اقدام فوری انجام دهند.
این وزارتخانه تأکید کرد تمامی ادعاهایی که رژیم صهیونیستی برای توجیه جنایات خود مطرح میکند، فاقد مبنای واقعی است و این رژیم عامدانه در تلاش است با هدف قرار دادن و از میان بردن نقش دستگاه پلیس، زمینه گسترش هرجومرج در جامعه فلسطینی را فراهم کند؛ اقدامی که در چارچوب تلاش آن برای تضعیف نهادهای حکومتی و تضعیف نظم عمومی در نوار غزه صورت میگیرد.
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما