شهادت ۱۰ فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی که شهر غزه و اردوگاه النصیرات را هدف قرار داد، ۱۰ نفر به شهادت رسیده و ۱۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

جمعیت هلال‌احمر فلسطین نیز اعلام کرد که بیمارستان صحرایی السرایا وابسته به این جمعیت، به پنج شهید، از جمله دو شهید که پیکرهایشان به‌صورت متلاشی‌شده بوده، و همچنین ۱۵ مجروح در پی هدف قرار گرفتن مقر پلیس شهرداری‌ها در استان غزه رسیدگی کرده است.

تیم‌های امدادی هلال‌احمر فلسطین در جریان امدادرسانی به این حادثه، هفت شهید و ۱۵ مجروح را منتقل کردند. هم‌زمان، یک منبع در بخش امداد و اورژانس اعلام کرد شمار قربانیان حمله به ۹ شهید و ۱۵ مجروح افزایش یافته است؛ این حمله توسط یک پهپاد رژیم صهیونیستی در مرکز شهر غزه انجام شده بود.

در همین ارتباط، وزارت کشور و امنیت ملی فلسطین از میانجی‌ها و جامعه جهانی خواستند برای توقف فوری تشدید خطرناک حملات رژیم صهیونیستی و کشتارهای صورت‌گرفته علیه نیروهای پلیس، اقدام فوری انجام دهند.

این وزارتخانه تأکید کرد تمامی ادعاهایی که رژیم صهیونیستی برای توجیه جنایات خود مطرح می‌کند، فاقد مبنای واقعی است و این رژیم عامدانه در تلاش است با هدف قرار دادن و از میان بردن نقش دستگاه پلیس، زمینه گسترش هرج‌ومرج در جامعه فلسطینی را فراهم کند؛ اقدامی که در چارچوب تلاش آن برای تضعیف نهادهای حکومتی و تضعیف نظم عمومی در نوار غزه صورت می‌گیرد.

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