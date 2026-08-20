انتقام خون امام شهید، انتقام امت اسلام است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله علیرضا اعرافی، در مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب که با حضور پرشور علماو مردم در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با تأکید بر تداوم خونخواهی امام شهید و شهدای عالیقدر، اظهار داشت: این انتقام، فردی نیست بلکه خونخواهی امت اسلام و همه مظلومان و مستضعفان جهان است.
وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران، تصریح کرد: شش ماه که چیزی نیست، شش سال هم طول بکشد، این ملت در میدان و پای عَلَم سالار شهیدان و امام شهید خود ایستادهاند و خواهند ایستاد.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با تحسین حضور حماسی مردم در میدانها، این حضور را دفاع از اسلام و آرمانهای شهیدان دانست و بر ادامه این راه به فضل خداوند تأکید کرد.
آیتالله اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود، امام شهید را دارای ابعاد برجسته در علم، دانش و مهارت رهبری خواند و گفت: اگر تاریخ ایران را در هزاران سال ورق بزنیم، کسی در عظمت امام راحل و امام شهید پیدا نمیکنیم. وی افزود که رهبر ایران درخشندگی قابل مقایسه با دیگر رهبران منطقه و جهان نیست.
مدیر حوزه های علمیه رهبران کشورها را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: گروهی اهل نظر اما ضعیف در عمل، گروهی قوی در عمل اما کمبهره از معرفت و اندیشه، و گروهی نادر هم در نظر و هم در عمل توانمندند. امام شهید دقیقاً از نوع سوم بود و در طول عمر خود، پای اسلام ایستاد و برای کشور و مردم جانفشانی کرد.
وی با تشریح سه امتیاز بزرگ امام شهید، نخستین ویژگی ایشان را نظریهپردازی اسلامی دانست و گفت: گفتمان ایشان سرشار از نظریات عمیق حکمرانی اسلامی در عرصههای اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و سیاست بود. دومین ویژگی، راهبری میدانی و تبدیل نظریه به عمل، و سومین ویژگی، تولید قدرت و اقتدار برای ایران، محور مقاومت و امت اسلام بود.
آیتالله اعرافی در ادامه به اقتدار علمی و فناوری ایران در دوران ۴۰ ساله امامت و زعامت رهبر شهید پرداخت و خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب، امت اسلام ۲۰۰ سال در زمینه علم و فناوری وامانده و دچار غربزدگی بود، اما امام شهید با خط ثابت خود، استقلال علمی را بر پایه نخبگان داخلی، رویکرد اسلامی و حرکت جهادی پیگیری کرد و باعث شد ایران در حوزههایی همچون سلولهای بنیادی، علوم شناختی، نانو، فناوری پیشرفته و صنایع دارویی به پیشرفت مستقل دست یابد.
وی افزود: رهبر شهید همواره پیگیر رتبه علمی ایران بود و حتی از کاهش یک درصدی آن برآشفته میشد، زیرا عاشق ملت و خواهان سربلندی ایران در منطقه بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری سپس به اقتدار نظامی و دفاعی کشور در دوران رهبری امام شهید اشاره کرد و با مقایسه با دوران ضعف تاریخی (همچون جنگ جهانی دوم و کودتای ۲۸ مرداد) گفت: در آن زمانها، نظام دفاعی و تجهیزات کشور کاملاً وابسته بود و فرو ریخت، اما امام شهید با پایهریزی دکترین نظامی پیشرفته، دفاع را مردمپایه، ایمانبنیان و دانشمحور ساخت و تأکید کرد که ایران جنگطلب نیست، اما در دفاع تا پای جان پیش میرود و در برابر هرگونه عقبنشینی و خوشبینی به دشمن ایستادگی کرد.
وی هوشمندی، آیندهنگری و راهبریهای دفاعی امام شهید را عامل سرآمدی ایران در منطقه و ایستادگی در برابر قدرتمندترین قدرتهای جهان دانست و تصریح کرد که نتیجه این راه، امروز در درخشش نیروهای مسلح و استیصال دشمنانی همچون ترامپ و جبهه استکبار نمایان است.
آیتالله اعرافی در پایان، با تأکید بر تداوم این مسیر با اتحاد مردم و پیروی از فرماندهی کل قوا، از حاضران خواست که بر سر آرمانهای انقلاب اسلامی تا پای جان ایستادگی کنند و افزود: «ما راه برگشت نداریم.» وی همچنین بر نفوذ شعار «هیهات منا الذله» در قوای سهگانه، نهادها، حوزه، دانشگاه و آموزشوپرورش تأکید کرد و اعلام داشت که مردم ایران، دلدادگان ایرانیاسلامی در سراسر جهان و مستضعفان عالم، بر پیمان ایستادگی در برابر قدرتهای استکباری و تداوم راه امام بزرگوار ثابتقدماند و این عهد را تا همیشه حفظ خواهند کرد.
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