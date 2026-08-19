هشدار شیخ الازهر نسبت به تهاجم فرهنگی علیه جوانان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ شیخ الازهر با هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی گسترده علیه جوانان مصری و عرب گفت این جریان با هدف برهم زدن تعادل فکری جوانان، دور کردن آنان از مسائل کشور و امت و تضعیف هویت فرهنگی، دینی و اخلاقی آنان صورت میگیرد.
دکتر احمد الطیب، شیخ الازهر، با اشاره به چالشهای فرهنگی پیش روی جامعه مصر و جوانان عرب اظهار کرد: جامعه امروز با بحران بزرگی مواجه است که بخشی از آن به وجود برنامهها و جریانهایی بازمیگردد که جوانان را از ریشههای فرهنگی، دینی و اخلاقی خود جدا میکنند.
وی افزود: تلاشهایی برای ربایش فکری و فرهنگی جوانان وجود دارد که هدف آن، از بین بردن تعادل آنان و تضعیف توانایی تشخیص میان خوب و بد است.
شیخ الازهر با هشدار نسبت به گسترش این روند تصریح کرد: «پتهاجم فرهنگی گستردهای وجود دارد که وارد خانهها میشود و بدون نظارت به اتاقهای جوانان میرسد و این مسئله میتواند آنان را تا حد زیادی از مسائل کشور و امت خود دور کند.
الطیب ادامه داد: این وضعیت ممکن است برخی جوانان را به جدا شدن از هویت خود سوق دهد و آنان را به طعمهای آسان برای موجی از بیبندوباری اخلاقی و تضعیف نظام ارزشی تبدیل کند.
شیخ الازهر همچنین بر اهتمام و توجه گسترده الازهر به حمایت از تمامی تلاشهایی که به تقویت آگاهی اجتماعی و حفظ نظام ارزشها و اخلاق در جامعه کمک میکند، تأکید کرد.
شیخ الازهر چند روز پیش نیز نسبت به بیتوجهی برخی خانوادهها به آموزش زبان قرآن کریم به فرزندانشان هشدار داده بود.
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