به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس دانشگاه طلوع مهر در نخستین جلسه از دور شانزدهم کرسی‌های آزاداندیشی این دانشگاه، با اشاره به استمرار این جلسات طی سال‌های گذشته، گفت: این نشست‌ها امروز به سیصد و ششمین جلسه خود رسیده و وارد نهمین سال برگزاری مستمر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی با اشاره به عنوان دوره شانزدهم کرسی‌های آزاداندیشی با عنوان «عقلانیت دینی؛ از اندیشه تا حکمرانی» اظهار کرد: موضوع «عقلانیت» در این دوره، در حقیقت ناظر بر بررسی و تبیین منظومه فکری شهید دکتر لاریجانی است؛ منظومه‌ای که شناخت و بازخوانی آن می‌تواند برای دولتمردان، نخبگان و جامعه امروز راهگشا باشد.

وی افزود: این افتخار برای مجموعه کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه طلوع مهر وجود دارد که بتواند در این دوره، منظومه فکری شهید لاریجانی را استخراج، تبیین و برای بهره‌برداری در اختیار جامعه، مدیران و دولتمردان قرار دهد.

رئیس دانشگاه طلوع مهر با بیان اینکه شهید لاریجانی شخصیتی خودساخته در عرصه فکر، اندیشه، اعتقاد و سلامت فکری بود، ادامه داد: ایشان با وجود برخورداری از جایگاه علمی و مواجهه با دشواری‌های فراوان در مسئولیت‌های اجرایی کشور، هیچ‌گاه گرفتار گلایه، انتقام‌جویی یا نگاه شخصی به مسائل نشد و مشکلات را بخشی از مسیر انقلاب و «دست‌اندازهای انقلاب» می‌دانست که باید با صبوری از آنها عبور کرد.

دکتر بنایی با اشاره به تأثیرپذیری شهید لاریجانی از اندیشه‌های شهید مطهری و شهید بهشتی گفت: شهید لاریجانی را می‌توان از نظر فکری عصاره‌ای از اندیشه شهید مطهری و از جهت مدیریتی عصاره‌ای از مدیریت شهید بهشتی دانست. این دو شخصیت بزرگ انقلاب، هم در حوزه اندیشه و هم در حوزه مدیریت، الگوهای مهمی برای ایشان بودند و شهید لاریجانی نیز به عنوان شاگردی برجسته از این میراث بهره برد.

وی تصریح کرد: امروز ما با میراثی مواجه هستیم که همچنان به‌طور کامل شناخته نشده و منظومه فکری شهید لاریجانی نیازمند بازخوانی، استخراج و تبیین است.

رئیس دانشگاه طلوع مهر همچنین از تلاش‌های دکتر مهاجرنیا در حوزه منظومه‌شناسی فکری شخصیت‌های انقلاب اسلامی قدردانی کرد و گفت: دکتر مهاجرنیا سالیان متمادی در این زمینه فعالیت کرده و از جمله بر روی منظومه فکری امام شهید کار کرده است. تسلط علمی، توان پژوهشی و قدرت تبیین ایشان ظرفیت ارزشمندی برای ادامه این مباحث و بازخوانی منظومه فکری شهید لاریجانی فراهم کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر بنایی همچنین با اشاره به خروجی مکتوب این کرسی‌ها اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های این دوره‌ها آن است که مباحث هر دوره پس از تکمیل و جمع‌بندی، به یک کتاب مستقل تبدیل و منتشر می‌شود. تاکنون ۱۰ جلد کتاب از مجموعه مباحث کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه طلوع مهر منتشر شده است که آخرین اثر با عنوان «وفاق ملی؛ پیشران گام دوم انقلاب اسلامی» منتشر و در قم توسط رئیس محترم جمهور رونمایی شد.

وی افزود: انتشار این آثار موجب می‌شود مباحث مطرح‌شده در جلسات، فراتر از فضای نشست‌ها در اختیار پژوهشگران، دانشگاهیان، حوزویان، مدیران و علاقه‌مندان قرار گیرد و به عنوان بخشی از میراث مکتوب این کرسی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر بنایی با تأکید بر اهمیت برگزاری این مباحث در قم گفت: جایگاه علمی و حوزوی قم ظرفیت ویژه‌ای برای بازخوانی و تبیین مباحث فکری انقلاب اسلامی دارد و می‌تواند این مباحث را با عمق و دقت بیشتری برای جامعه علمی کشور ارائه کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که شانزدهمین دوره کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه طلوع مهر با محوریت «عقلانیت دینی؛ از اندیشه تا حکمرانی» بتواند در شناخت منظومه فکری شهید لاریجانی و بهره‌گیری از این میراث فکری و مدیریتی برای مسائل امروز کشور مؤثر واقع شود.

این نشست، سیصدوششمین جلسه از مجموعه کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه طلوع مهر و نخستین جلسه از دوره شانزدهم این کرسی‌ها بود که به همت قرارگاه فرهنگی طلوع مهر، اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، هر دوشنبه در دانشگاه طلوع مهر برگزار می‌شود. این نشست همچنین از طریق پخش زنده در پیام‌رسان ایتا و رادیو طلوع، برای علاقه‌مندان خارج از دانشگاه نیز پخش می‌شود.

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