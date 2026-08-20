واکنش عراقچی به تهدید ترامپ برای آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعلاس عراقچی امروز (پنجشنبه) ۲۹ مردادماه در واکنش به تهدیدات عملیات اقتصادی علیه ایران که از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شد، گفت؛ اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست ‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشتوی افزود: تهدید به «شروع عملیات اقتصادی» علیه ایران، در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است: یعنی بدهی‌های بی‌سابقه و افزایش سرسام‌آور بهره‌های بانکی در آمریکا.

رئیس دستگاه دیپلماسی در شبکه ایکس نوشت: اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت. عراقچی خاطرنشان کرد: تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز پنجشنبه از آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران خبر داد و در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» ادعا کرد که «خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی» در تاریخ را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است.وی افزود: «هیچکس تا به حال به اندازه من، به جمهوری اسلامی ایران فرصت بهتری برای انجام توافق نداده است. متأسفانه، آنها نتوانستند از آن استفاده کنند. بنابراین، امروز من خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده را اعلام می‌کنم!»

رئیس جمهور آمریکا همچنین بیان‌کرد: «من همچنین اعلام می‌کنم که هر کشوری که به مؤسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع حمایتی از ایران ارائه دهند، با عواقب شدید اقتصادی روبه‌رو خواهد شد».

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