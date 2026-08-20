آمار جدید پنتاگون از تلفات نظامیان آمریکا در جنگ ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پنتاگون روز چهارشنبه پایگاه داده را بهروزرسانی و بیش از ۵۰ سرباز زخمی دیگر را به آمار پیشین اضافه کرد. این در حالی است که مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای پایاندادن به درگیری همچنان متوقف مانده است.
با ترکیب کل تلفات در سیستم تحلیل تلفات دفاعی برای عملیاتهای خارجی با کل تلفات در عملیات خشم حماسی، تعداد سربازان کشتهشده ۱۸ نفر و تعداد سربازان زخمی ۷۵۷ نفر از زمان آغاز جنگ علیه ایران توسط ایالات متحده در ۲۸ فوریه است.
وزارت جنگ آمریکا ماه گذشته در سیستم تحلیل تلفات نظامی، دستهبندیای برای «عملیاتهای خارجی» ایجاد کرد که شامل تلفات و جراحات ناشی از عملیات نظامی «از هفتم ژوئیه» میشود.
این وزارتخانه هنوز جزئیات بیشتری را ارائه و مشخص نکرده است که تلفات در چه درگیری رخ داده است.
هفتم ژوئیه مصادف با روزی است که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، کنگره را از آغاز درگیری جدید با ایران تحت قانون اختیارات جنگی مطلع کرد.
سیانان برای توضیحات بیشتر درباره این دستهبندی با پنتاگون تماس گرفت. آمار بهروزشده که روز چهارشنبه منتشر شد، چند هفته پس از آن منتشر شد که پنتاگون پس از کاهش تعداد تلفات در پایگاه داده این وزارتخانه به دلیل ادامه حملات ایران، با بررسی دقیق رسانهها و قانونگذاران مواجه شد. چهار کشته و دهها زخمی از مجموع ماه گذشته حذف شدند و سپس دوباره به حالت عادی بازگشتند.
وزارت جنگ آمریکا در آن زمان در یک پست در رسانهای اجتماعی اعلام کرد که این کاهشها به دلیل «اشکالات موقت دادهها» بودهاند.
منابع خبری پیش از این به سیانان گفته بودند که پنتاگون در انتشار آمار تلفات در طول درگیری با ایران کند عمل کرده است و مقامات نگرانیهای امنیتی را دلیل آن عنوان کردند.
..............
پایان پیام
نظر شما