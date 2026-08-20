به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فالح الفیاض رئیس سازمان بسیج مردمی (الحشد الشعبی) عراق گفت: ایران هدف یک جنگ شبه جهانی قرار گرفت، اما توانست انسجام خود را در مقابل چالش‌ها حفظ کند.

الفیاض در گفت‌وگو با شبکه الشرقیه افزود: منطقه به خاطر این تجاوز آمریکایی – صهیونیستی با یک بی ثباتی و وخامت اقتصادی روبه‌رو است.

وی اضافه کرد: بسیج مردمی عراق بیشترین آسیب را از تجاوز به ایران متحمل شد به طوری که در این جنگ، بیش از ۱۰۰ پایگاه بسیج مردمی از جمله مقر من آسیب دید.

الفیاض ادامه داد: در این تجاوز بیش از ۱۰۰ نیروی الحشد الشعبی شهید و ده‌ها نیروی دیگر زخمی شدند.

رئیس حشد الشعبی افزود: ما در بسیج مردمی اختیار ورود به جنگ را نداریم و به دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پایبند هستیم.

الفیاض گفت: مقرهای بسیج مردمی عراق برای اعمال فشار بر گروه‌های مقاومت مورد هدف قرار گرفت.

رئیس سازمان بسیج مردمی عراق ادامه داد: بسیج مردمی در همه مناطق حساس و خطرناک حضور دارد و عامل ایجاد امنیت و اطمینان برای همه است.

رئیس حشد الشعبی گفت: بسیج مردمی، همه عراقی‌ها را متحد کرد و از طریق دادن فرصت به همه برای دفاع از مناطق خود، بر اختلافات مذهبی و طایفه‌ای خط بطلان کشید.

الفیاض افزود: بسیج مردمی عراق، در زمینه انجام وظایف خود با دیگر نیروهای امنیتی روابط مستحکم و همبستگی فراگیری دارد.

وی با بیان اینکه نخست وزیر عراق به اهمیت نقش بسیج مردمی و ماموریت‌های آن اگاه است، گفت: ملت عراق بسیج مردمی را عامل اطمینان و آرامش خود می‌دانند.

الفیاض ادامه داد: بسیج مردمی یک نیروی ملی و تجربه ناب عراقی است.

رئیس سازمان بسیج مردمی عراق در پایان گفت: برای جداکردن تیپ‌های بسیج مردمی از برخی نامگذاری‌ها و تقسیم بندی‌های سیاسی، اجتماعی و گروهی تلاش می‌کنیم.

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