به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد: ما کاردار اسرائیل را برای اعتراض به مناقصه پروژه شهرکسازی E۱ احضار کردیم.
وزارت امور خارجه بریتانیا افزود: از دولت نتانیاهو خواستیم که فوراً پروژه شهرکسازی E۱ را لغو کند.
این وزارتخانه تاکید کرد: مناقصه دولت اسرائیل برای پروژه شهرکسازی E۱ گامی غیر قابل قبول و مخرب است.
وزارت امور خارجه بریتانیا تصریح کرد: ما در حالی که اسرائیل راه حل دو دولتی را نابود میکند، بیکار نخواهیم نشست.
پیش از انگلیس، آلمان روز چهارشنبه اولین مناقصه دولت اسرائیل برای ساخت ۱۲۳۴ واحد مسکونی در منطقه شهرکسازی E۱ در قدس شرقی اشغالی را محکوم کرد.
مارتین گیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «ما صدور مناقصه برای ساخت بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در پروژه شهرکسازی E۱ را محکوم میکنیم.»
پروژه شهرکسازی E۱ عملاً کرانه باختری را به دو قسمت تقسیم میکند. اداره اراضی رژیم صهیونیستی مناقصهای برای ساخت بیش از ۱۲۰۰ واحد مسکونی در یک پروژه شهرکسازی بحثبرانگیز در کرانه باختری صادر کرده است که انتقادات جدیدی را برانگیخته است. این مناقصه مربوط به منطقهای موسوم به E۱ است که بین قدس شرقی و شهرک معاله آدومیم واقع شده است. پروژه E۱ یک طرح عظیم شهرکسازی اسرائیل است که تقریباً ۱۲ کیلومتر مربع در کرانه باختری را دربرمیگیرد. هدف این پروژه اتصال شهرک معاله آدومیم به قدس با ساخت هزاران واحد مسکونی است که عملاً قدس شرقی را منزوی کرده و پیوستگی جغرافیایی کرانه باختری بین شمال و جنوب آن را قطع میکند.
این منطقه یکی از حساسترین نقاط درگیری در تنش اسرائیل و فلسطین است. ساخت و ساز در آنجا عملاً کرانه باختری را به بخشهای شمالی و جنوبی تقسیم میکند و ایجاد یک قلمروی جغرافیایی پیوسته برای یک کشور فلسطینی آینده را حتی دشوارتر و چهبسا غیرممکن میکند.
این طرحهای ساختمانی با انتقادات شدید بینالمللی مواجه شدهاند.
رژیم صهیونیستی تحت فشار بینالمللی، بارها برنامههای خود برای منطقه E۱ را در گذشته به تعویق انداخته است.
آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا اخیراً به شرکتها در مورد شرکت در مناقصههای پروژههای ساختمانی در منطقه E۱ هشدار دادهاند که در نتیجه در نقض جدی قوانین بینالمللی همدست شدهاند.
دولت راستگرای اسرائیل قصد دارد تقریباً ۳۴۰۰ واحد مسکونی در این منطقه بسازد.
مهلت ارسال پیشنهاد برای مرحله اول مناقصه، که شامل ۱۲۳۴ واحد است، ۱۹ اکتبر است، کمی بیش از یک هفته قبل از انتخابات پارلمانی اسرائیل که قرار است ۲۷ اکتبر برگزار شود.
سازمان اسرائیلی «صلح اکنون» از زمان برگزاری مناقصه انتقاد کرد. این سازمان گفت دولت اسرائیل به دنبال عقد قرارداد با شرکتهای ساختمانی قبل از انتخابات است و لغو ساخت و ساز را برای دولت بعدی بسیار دشوارتر کرده است.
«صلح اکنون» اظهار داشت که ساخت و ساز در منطقه E۱ هرگونه امکان پایان دادن به درگیری را از بین میبرد و تلاشها برای دستیابی به یک توافق مسالمتآمیز بر اساس راه حل دو دولتی را تضعیف میکند.
استرالیا سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد
به گزارش ایسنا، پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، در بیانیهای رسمی تأیید کرد که استرالیا از تصمیم دولت اسرائیل خشمگین است و تأکید کرد که این تصمیم از پاسخگویی مورد انتظار بسیار فاصله دارد.
احضار استرالیا پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل ادعا کرد هیچ مبنایی برای توجیه آغاز تحقیقات جنایی در مورد قتل هفت امدادگر از خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی، از جمله شهروند استرالیایی، وجود ندارد.
آوریل ۲۰۲۴، بنیاد آشپزخانه جهانی از کشته شدن هفت خارجی، از جمله یک استرالیایی، در نتیجه حمله هوایی اسرائیل به یکی از وسایل نقلیه خود در حالی که در دیر البلح در مرکز نوار غزه غذا تحویل میداد، خبر داد.
این بنیاد اعلام کرد که این تیم با دو وسیله نقلیه زرهی و یک وسیله نقلیه دیگر با آرم بنیاد در یک منطقه غیرنظامی در حال حرکت بود و خاطرنشان کرد که با وجود هماهنگی حرکات خود با ارتش اسرائیل، هدف قرار گرفته است.
این نهاد همچنین روشن کرد که قربانیان اهل استرالیا، لهستان و بریتانیا بودند و تابعیت دوگانه ایالات متحده، کانادا و سرزمینهای اشغالی فلسطین را داشتند.
پس از این حمله، آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، اظهار داشت که کشورش «انتظار پاسخگویی کامل» برای کشته شدن امدادگران در نوار غزه را دارد.
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