به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، پایان مأموریت نیروهای بینالمللی یونیفل در جنوب لبنان را بزرگترین جنایت علیه جنوب دانست و تأکید کرد که این اقدام به منزله کنار گذاشتن قطعنامه ۱۷۰۱ است.
بری در گفتوگو با روزنامه الجمهوریه بر اهمیت حضور نیروهای یونیفل در جنوب لبنان و نقش تعیینکننده این نیروها تأکید کرد و گفت: مأموریت اصلی یونیفل، حفظ امنیت در جنوب و پشتیبانی از ارتش لبنان برای استقرار در سراسر خاک این کشور تا مرزهای بینالمللی، مطابق مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ است.
رئیس پارلمان لبنان اظهار کرد: بزرگترین خطا و بزرگترین جنایتی که علیه جنوب لبنان انجام شده، پایان دادن به مأموریت یونیفل در جنوب است؛ زیرا این پایان به معنای کنار گذاشتن قطعنامه ۱۷۰۱ است؛ قطعنامهای که در این مرحله بیش از هر زمان دیگری به اجرای کامل مفاد آن و ادامه مأموریت یونیفل نیاز داریم.
بری همچنین درباره نیتهای اسرائیل و خطرات اقدامات این رژیم در جنوب لبنان هشدار داد و گفت: بهویژه حملات گسترده آن به شهرها و روستاها و مناطق غیرنظامی و مسکونی و همچنین عملیات تخریب گسترده روستاهای جنوب نگرانکننده است.
وی افزود: این اقدامات نهتنها بافت شهری مناطق جنوب لبنان را تخریب و زندگی را بهطور کامل در آنها از بین میبرد، بلکه شکافها و آسیبهای بسیار خطرناکی در بنیانهای این مناطق ایجاد میکند.
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