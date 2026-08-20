حشد الشعبی ۲۵۰ هزار نیرو دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مهند العقابی، مدیر اداره رسانه جنگی حشدالشعبی عراق، تأکید کرد: ۳۰ سپتامبر روزی حاکمیتی و تاریخی برای عراق محسوب میشود، چرا که این تاریخ زمان تعیینشده برای پایان حضور نیروهای خارجی در این کشور است.
وی همچنین با اشاره به تلاشهای رسانهای، سیاسی و فرهنگی برای ایجاد ابهام و حاشیهسازی درباره این مناسبت، ابراز امیدواری کرد قانون حشدالشعبی بهزودی تصویب شود.
العقابی در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق گفت: ۳۰ سپتامبر یک رویداد تاریخی و دستاوردی است که طرفهای مختلفی در تحقق آن مشارکت داشتهاند.
وی افزود: امنیت و ثباتی که کشور در حال حاضر از آن برخوردار است، به لطف دستگاههای امنیتی عراق به دست آمده است.
وی ادامه داد: برخی تلاش میکنند درباره پرونده انحصار سلاح در دست دولت، مسائل را با یکدیگر خلط کنند و طرفهایی نیز درصدد بحرانیتر کردن اوضاع هستند.
العقابی تأکید کرد که گروههای مقاومت نسبت به نظام سیاسی و ثبات عراق اهتمام دارند.
مدیر اداره رسانه جنگی حشد الشعبی اظهار کرد: شایسته است عراقیها ۳۰ سپتامبر را بهعنوان روز حاکمیت و شادی جشن بگیرند و در عین حال از مطرح شدن بحثهایی درباره احتمال وقوع درگیری یا رویارویی پس از این تاریخ ابراز تعجب کرد.
وی تأکید کرد: عراقیها به مرحله درگیری با یکدیگر نخواهند رسید و افزود: تمام طرفها نسبت به سلامت، امنیت و وحدت عراق اهتمام دارند.
العقابی با بیان اینکه گفتوگو بهترین و اصلیترین راه برای حل هرگونه اختلاف است، گفت: حشدالشعبی در نزدیک کردن دیدگاههای دولت و گروهها نقش دارد و عراق در حال حاضر از هر زمان دیگری باثباتتر است.
العقابی درباره قانون حشد الشعبی ابراز امیدواری کرد که این قانون در روزهای آینده تصویب شود و گفت: تمام شواهد و دادهها به سمت تصویب قریبالوقوع آن پیش میرود و هیچ فشاری برای جلوگیری از تصویب این قانون وجود ندارد.
وی افزود: این قانون حقوق رزمندگان و خانوادههای آنان را تضمین خواهد کرد و به ثبات سازمان حشد الشعبی کمک میکند.
العقابی درباره توانمندیهای حشد الشعبی نیز گفت: حشد الشعبی هر روز پیشرفت میکند و از نظر تعداد نیرو، آموزش، سازماندهی، تسلیحات و تجهیزات قدرتمندتر میشود.
وی تأکید کرد که نقش حشدالشعبی تغییری نخواهد کرد و برنامههایی برای توسعه توانمندیهای آن متناسب با تحولات جهانی وجود دارد.
مدیر اداره رسانه جنگی حشد الشعبی ادامه داد: حشد الشعبی پشتیبان و تکیهگاه نیروهای امنیتی و دولت است و نمیتوان از آن صرفنظر کرد.
وی افزود: حشد الشعبی تحت فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح فعالیت میکند و بدون دستورهای وی حتی یک متر نیز جابهجا نمیشود.
العقابی اعلام کرد: حشد الشعبی حدود ۲۵۰ هزار رزمنده دارد و شمار زیادی از اقشار مختلف مردم عراق در آن حضور دارند.
وی افزود که در ساختار این سازمان، تیپهایی متعلق به مسیحیان و ایزدیها نیز وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: حشد الشعبی در برخی مواضع مورد ظلم قرار گرفته است، در حالی که بخشی مهم از منظومه نیروهای امنیتی به شمار میرود.
العقابی بر ضرورت تأمین حقوق مجروحان و شهدای حشد الشعبی و خانوادههای آنان تأکید کرد و گفت بخش عمده خانوادههای مجروحان و شهدا از اقشار کمبرخوردار جامعه هستند.
وی تأکید کرد: عراق در آستانه ورود به مرحلهای جدید قرار دارد که طرفهای مختلفی در شکلگیری آن مشارکت داشتهاند.
العقابی توضیح داد: برخی گروهها به حشد الشعبی پیوستهاند و سازمان مسئولیت آنها را بر عهده دارد؛ اما گروههایی که به حشد الشعبی نپیوستهاند، تحت مسئولیت این سازمان نیستند.
وی افزود: حشد الشعبی مسئول جابهجایی گروههایی است که اخیراً ارتباط خود را با ساختارهای پیشین قطع کردهاند و بار دیگر تأکید کرد که تصویب قانون حشد الشعبی، ثبات این سازمان را تضمین خواهد کرد.
العقابی درباره حضور ائتلاف بینالمللی در عراق نیز گفت: گروههای مقاومت نسبت به پایان نیافتن حضور ائتلاف بینالمللی نگرانیهایی دارند.
وی در عین حال تأکید کرد که این گروهها بر حفظ نظام سیاسی و تداوم ثبات در کشور تأکید دارند.
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