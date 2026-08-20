به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جان آیلیف، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان نوشت جامعه جهانی باید فوراً بودجه لازم برای تغذیه کودکانی را که در آستانه مرگ از گرسنگی قرار دارند تأمین کند. او تأکید کرد که این نهاد خود را برای افزایش چشمگیر مرگ‌ومیر کودکان در ماه‌های آینده آماده می‌کند و چنین وضعیتی را غیرقابل‌قبول دانست.

وی در یادداشتی در مجله‌ای انگلیسی گفت که بودجه برنامه جهانی غذا در افغانستان تنها ۱۲ درصد تأمین شده است. کاهش اخیر کمک‌های خارجی بریتانیا نیز حمایت این کشور را که همواره از حامیان اصلی بوده، ۳۹ درصد دیگر کاهش داده است. در نتیجه برخی برنامه‌های حیاتی از جمله پیشگیری از قحطی متوقف شده‌اند.

آیلیف روایت کرد که در اوایل همین هفته در درمانگاهی در هرات زنانی را دیده که همراه کودکان نحیف و لاغرشان در راهروها صف کشیده بودند. بسیاری از این کودکان دچار سوءتغذیه شدید بودند و برخی از آنان زنده نخواهند ماند.

او افزود در سه ماه گذشته تیم‌هایش مجبور شده‌اند هر کسی را که برای دریافت کمک مراجعه می‌کند بازگردانند، چون غذایی برای ارائه ندارند. شدت ناامیدی خانواده‌ها هنگام شنیدن این خبر بسیار زیاد است و درد والدین از دیدن رنج فرزندان‌شان غیرقابل‌تصور توصیف شده است.

آمارهای تکان دهنده از فقر افغانستان

بر اساس آمار برنامه جهانی غذا نزدیک به ۱۴ میلیون نفر در افغانستان دچار سوءتغذیه هستند. پیش‌بینی می‌شود امسال ۳٫۷ میلیون کودک و ۱٫۲ میلیون زن باردار و شیرده با سوءتغذیه حاد مواجه شوند.

این نهاد خط تلفنی برای دریافت شکایات دارد که سالانه حدود ۱۴۰ هزار تماس دریافت می‌کند. از ژوئن تا دسامبر سال گذشته تماس‌های زنان افغانستان درباره وضعیت بحرانی ۶۰ درصد افزایش یافت و بسیاری از آنان به خودکشی فکر می‌کردند.

مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت: یکی از اپراتورها با زنی صحبت کرد که قصد پایان دادن به زندگی‌اش را داشت. او وعده‌های غذایی خود را حذف می‌کرد اما کودکانش همچنان گرسنه به رختخواب می‌رفتند. در نهایت این زن و همسرش تصمیم گرفتند دختر ۱۲ ساله‌شان را برای ازدواج زودهنگام به مردی ۴۰ ساله و معتاد بدهند.

مردان نیز از ناتوانی در تأمین غذای خانواده و احساس حقارت رنج می‌برند. آیلف خاطرنشان کرد اخیراً پدری تماس گرفت و گفت برای سیر کردن خانواده‌اش یکی از کلیه‌های خود را فروخته است. وی این سطح از درماندگی را بی‌سابقه در تاریخ فعالیت برنامه جهانی غذا توصیف کرد.

علاوه بر کمبود بودجه، پیچیدگی‌های ژئوپولیتیکی نیز بحران را تشدید کرده است. بسته شدن مرز پاکستان در اکتبر ۲۰۲۵ باعث شد ۱۰ هزار تن غذای مغذی ویژه که می‌توانست یک میلیون و ۱۰۰ هزار کودک را تغذیه کند، معطل بماند.

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