به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منیر البرش مدیرکل وزارت بهداشت غزه در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد: ۸۰ میلیون تُن آوار در غزه وجود دارد که استخراج و ثبت مفقودین را دشوار می‌کند.

البرش افزود: این جنگ تاکنون حدود ۷۳ هزار شهید ازجمله حدود ۲۱ هزار کودک شهید و ۱۷۴ هزار زخمی برجای گذاشته است.

مدیر وزارت بهداشت غزه تاکید کرد نبود برنامه ریزی منظم و هدفمند برای جمع‌آوری حجم عظیم آوارها در نوار غزه ممکن است مانع از یافتن مفقودین شود.

منیر البرش خاطرنشان کرد: به دلیل آلودگی آب، بیماری همه‌گیر در نوار غزه در حال شیوع است و تاکنون ۵۸ هزار نفر به بیماری آبله مبتلا شده‌اند.

وی در ادامه گفت: ما می‌خواهیم ماشین‌آلات سنگین برای آواربرداری وارد نوار غزه شود تا بتوانیم اجساد شهدا را زیر آوارها بیرون بکشیم.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸