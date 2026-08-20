به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منیر البرش مدیرکل وزارت بهداشت غزه در گفتوگو با الجزیره اعلام کرد: ۸۰ میلیون تُن آوار در غزه وجود دارد که استخراج و ثبت مفقودین را دشوار میکند.
البرش افزود: این جنگ تاکنون حدود ۷۳ هزار شهید ازجمله حدود ۲۱ هزار کودک شهید و ۱۷۴ هزار زخمی برجای گذاشته است.
مدیر وزارت بهداشت غزه تاکید کرد نبود برنامه ریزی منظم و هدفمند برای جمعآوری حجم عظیم آوارها در نوار غزه ممکن است مانع از یافتن مفقودین شود.
منیر البرش خاطرنشان کرد: به دلیل آلودگی آب، بیماری همهگیر در نوار غزه در حال شیوع است و تاکنون ۵۸ هزار نفر به بیماری آبله مبتلا شدهاند.
وی در ادامه گفت: ما میخواهیم ماشینآلات سنگین برای آواربرداری وارد نوار غزه شود تا بتوانیم اجساد شهدا را زیر آوارها بیرون بکشیم.
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