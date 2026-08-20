فراکسیون «وفاداری به مقاومت» خواستار خروج لبنان از مذاکرات با اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون «وفاداری به مقاومت» لبنان با صدور بیانیه‌ای از دولت این کشور خواست پایان «توافق چارچوب» با رژیم صهیونیستی را اعلام و از مذاکرات با این رژیم خارج شود و تأکید کرد که رویکرد «تسلیم‌طلبانه و امتیازدهنده» دولت، اسرائیل را به ادامه جنایات خود در جنوب لبنان تشویق می‌کند.

این فراکسیون اعلام کرد اسرائیل با استفاده از این توافق، حملات خود علیه جنوب لبنان را ادامه می‌دهد و با کشتار، تخریب مناطق مسکونی، انفجار روستاها و تخریب جاده‌ها، زندگی مردم را هدف قرار داده است.

در این بیانیه به حملات هفته گذشته در انصار و دیرالزهرانی اشاره شده و آمده است که در این حملات ۱۱ نفر شهید شدند که ۶ نفر از آنان اعضای یک خانواده بودند؛ خانواده شهید علی الحاج حسن، همسرش زینب ناصرالدین و چهار فرزندشان.

«وفاداری به مقاومت» تأکید کرد توافق و مذاکرات کنونی هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده دولت لبنان، از جمله توقف کشتار و تجاوزات اسرائیل و عقب‌نشینی این رژیم را محقق نکرده است.

این فراکسیون همچنین ادامه حملات اسرائیل به غزه و کرانه باختری و تشدید شهرک‌سازی را محکوم کرد و تجاوز اخیر این رژیم به سوریه و هدف قرار دادن فرودگاه ابوظهور در ادلب را نیز نقض آشکار حاکمیت سوریه دانست.

در بخش دیگری از بیانیه، این فراکسیون نسبت به گسترش فساد در لبنان و تبدیل آن به نظام سهمیه‌بندی منافع در بخش‌های مختلف ابراز نگرانی کرد و کاهش نقش دستگاه قضایی و اعتبار اقدامات آن را موجب نگرانی افکار عمومی درباره روند عدالت در کشور دانست.

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