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فراکسیون «وفاداری به مقاومت» خواستار خروج لبنان از مذاکرات با اسرائیل شد

۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۸
کد مطلب: 1854834
فراکسیون «وفاداری به مقاومت» خواستار خروج لبنان از مذاکرات با اسرائیل شد

فراکسیون «وفاداری به مقاومت» لبنان با محکومیت ادامه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور، از دولت خواست «توافق چارچوب» با اسرائیل را پایان‌یافته اعلام و از مذاکرات با این رژیم خارج شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فراکسیون «وفاداری به مقاومت» لبنان با صدور بیانیه‌ای از دولت این کشور خواست پایان «توافق چارچوب» با رژیم صهیونیستی را اعلام و از مذاکرات با این رژیم خارج شود و تأکید کرد که رویکرد «تسلیم‌طلبانه و امتیازدهنده» دولت، اسرائیل را به ادامه جنایات خود در جنوب لبنان تشویق می‌کند.

این فراکسیون اعلام کرد اسرائیل با استفاده از این توافق، حملات خود علیه جنوب لبنان را ادامه می‌دهد و با کشتار، تخریب مناطق مسکونی، انفجار روستاها و تخریب جاده‌ها، زندگی مردم را هدف قرار داده است.

در این بیانیه به حملات هفته گذشته در انصار و دیرالزهرانی اشاره شده و آمده است که در این حملات ۱۱ نفر شهید شدند که ۶ نفر از آنان اعضای یک خانواده بودند؛ خانواده شهید علی الحاج حسن، همسرش زینب ناصرالدین و چهار فرزندشان.

«وفاداری به مقاومت» تأکید کرد توافق و مذاکرات کنونی هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده دولت لبنان، از جمله توقف کشتار و تجاوزات اسرائیل و عقب‌نشینی این رژیم را محقق نکرده است.

این فراکسیون همچنین ادامه حملات اسرائیل به غزه و کرانه باختری و تشدید شهرک‌سازی را محکوم کرد و تجاوز اخیر این رژیم به سوریه و هدف قرار دادن فرودگاه ابوظهور در ادلب را نیز نقض آشکار حاکمیت سوریه دانست.

در بخش دیگری از بیانیه، این فراکسیون نسبت به گسترش فساد در لبنان و تبدیل آن به نظام سهمیه‌بندی منافع در بخش‌های مختلف ابراز نگرانی کرد و کاهش نقش دستگاه قضایی و اعتبار اقدامات آن را موجب نگرانی افکار عمومی درباره روند عدالت در کشور دانست.

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